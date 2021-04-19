طارق شوقي يدافع عن قانون التعليم: نسعى لتحطيم صنم الثانوية العامة

بعد رفضه من «تعليم الشيوخ»

دافع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، في أعقاب رفضه من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ.

وقال وزير التعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "هدفنا تقديم تعليم حقيقي وأن نقدم مكافأة للطالب على جهد 3 سنوات، وأعطيه فرصة يطور نفسه ويتعلم بجد، والأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد حصول الطالب على شهادة مزيفة بمنطق الحفظ والتلقين، والتعليم التراكمي هو المعمول به في أمريكا وإنجلتا، ونحاول تطوير التعليم وألا يتحول نظام الثانوية العامة لبعبع مفزع للطلاب".

و أضاف شوقي: “الثانوية العامة علقة لكل وزير تعليم، والمجلس يجب أن يساعدنا ولا يكبلنا، وهذا التطوير عبئ أكبر لأنه تجرى الامتحانات 6 مرات، ولو عايزين بوكليت مفيش مشكلة ولا مجال لتطوير التعليم إلا بهذه الطريقة”.

وتابع: "الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب، ويتم دفع مبالغ طائلة ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة".

واستطرد وزير التعليم: "التطوير هدفه أيضا مواجهة الغش الذي يتم بنسب عالية، هل نجيب البوليس؟، بيتم سرقة الباسورد الخاص بالواي فاي وتوزيعه على المقاهي حول المدارس و بجوارها ولذا بنغيره".

وقال طارق شوقي: “نسعى للتطوير رغم أن النظام الجديد يتعبنا ويؤخر التنسيق، وهدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة وتطوير الطلاب”.