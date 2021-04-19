الأحوال المدنية تستخرج بطاقة رقم قومي لمريض بمستشفى كفر الشيخ

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى (لأحد المواطنين مٌسن محجوز بإحدى المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن.

طفرة أمنية وإنسانية

شهدت وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية حديثة، كانت بمثابة تحول رقمي في خدمات وزارة الداخلية بعيدا عن الأوراق والطرق التقليدية، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وترجمة ذلك لتقديم الخدمات بشكل إليكتروني.

بدأت أولا بتطوير بنيتها المعلوماتية والأنظمة الرقمية بجميع قطاعاتها لإتاحة الخدمات الإليكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية، وعبر تطبيق الوزاري الخدمي والجماهيري عبر تطبيق الهواتف الذكية.

منصة موحدة للتحقق الرقمي

وأنشأت وزارة الداخلية منصة موحدة للتحقق الرقمي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل بما يتيح الحصول على كافة الخدمات الإليكترونية الخدمية الاليكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث وصل عدد المستفيدين منها حوالي نصف مليون مواطن.

قطاع الأحوال المدنية

قطاع الأحوال المدنية يقدم خدماته إليكترونيات عبر موقع وزارة الداخلية على الانترنت ومركز الخدمة الصوتية، فضلا عن استحداث ماكينة آلية لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة، وجاري تطويرها لإتاحة المستصدرات الأخرى من خلالها.

تصاريح العمل والفيش الجنائي

ويتاح عبر الموقع استخراج تصاريح العمل وصحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المدرج بصمات أصابعهم بإدارة الأدلة الجنائية، فضلا عن الأخطار بالأمن المؤجرة من شقق ومحلات ومزارع.

خدمات الخدمة العسكرية

ويتيح موقع الوزارة خدمات للمواطنين السابق تأديتهم الخدمة العسكرية بالوزارة.

الجوازات

وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإقامة قاعدة بيانات ضخمة لربط كافة أقسام جوازات الجمهورية والإدارات النوعية؛ للتيسير على المواطنين والحصول على كافة الخدمات وشهادة التحركات.

منظومة الحج الموحد

كما قامت وزارة الداخلية بإنشاء منظومة الحج الموحد لتقديم خدماتها لراغبي الحج على مستوى الجمهورية.

كلية الشرطة

عملت وزارة الداخلية على عمل نظام حديث لقبول المتقدمين لكلية الشرطة يعتمد على منظومة رقمية متكاملة بداية من التقدم حتى إنهاء الإجراءات.

زيارة السجناء

أتاحت وزارة الداخلية التقدم بطلبات زيارة نزلاء السجون إليكترونيات والرد عليها في حينه.

منظومة المرور

وطورت وزارة الداخلية منظومة المرور من خلال إدارة الحركة المرورية إليكترونيات عبر منظومة تكنولوجية حديثة تسهم في توفير الانضباط على الطرق، حيث تم استحداث، الملصق الإلكتروني كخطوة مهمة في تطبيق، تلك المنظومة إضافة إلى إتاحة خدمات المرور بخاصة الترخيص إليكترونيات وسداد الضرائب والرسوم عبر بوابة مرور مصر من خلال آليات دفع وتحصيل اليكتروني لسداد كافة المصروفات.