إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان الجديدة

أصيب 6 أشخاص في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بمدينة أسوان الجديدة، اليوم الإثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وأخرى ميكروباص، صباح اليوم الإثنين، بمدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جدير بالذكر، أنه شهدت محافظة أسوان، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وقوع العديد من الحوادث غالبيتها بالطريق، وأخرى بشكل مفاجئ دون أسباب، والتي جاء إثرها مصرع وإصابة الأصابات، والوفيات، وأخرى دون خسائر.

وبلغ إجمالي عدد الحوادث خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 5 حوادث، وأسفر عنها إصابة 16 شخصًا ومصرع طفل 4 سنوات.

وجاءت الحوادث كالتالي: وقع حادث انقلاب توك توك بمنطقة بهاريف بقرية أبوالريش بمدينة أسوان، ما أسفر عن 5 إصابات أيضًا.

شهدت منطقة مطلع الجزيرة بمدينة أسوان انحدار سيارة نقل عن مسارها ما أدى إلى تصادمها بسيارتين أخريين، وأسفر الحادث عن 5 إصابات.

كما وقع حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى عند المدينة الصناعية بمحافظة أسوان، ما أسفر عنها 3 إصابات.

بينما شهدت عزبة المرشح بمنطقة كيما بمدينة أسوان اشتعال حريق، ما أسفر عن مصرع طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات.

وشهد طريق القاهرة- أسوان الصحراوى، حادثا، تحديدًا عند الكيلو 110، ما أسفر عن 3 مصابين وتم الدفع بـ10 سيارات أسعاف، و4 أخرى دعم من الأقصر.

وتمت عمليات نقل جميع المصابين بسيارات الإسعاف المجهزة لأقرب مستشفيات واقعة في نطاق الحوادث لتلقى العلاج، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بالمستشفيات المختلفة على مستوى المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاههم.