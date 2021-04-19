إزالة 223 تعديا على نهر النيل في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم أمس إزالة 8 حالات تعد على مساحة 2300متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 223 حالة تعد على إجمالي مساحة 73ألف و300 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس الأحد.

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

ووجه محافظ بنى سويف باستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن سلسلة الحملات المفاجئة لضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل.