روسيا تُسجل 8 آلاف و589 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الروسية 8 آلاف و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و710 آلاف و690 إصابة.



وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، كان من بينها 1081 حالة إصابة دون أعراض سريرية، وهو ما يمثل 12.6 بالمئة من المصابين الجدد.



وأضاف البيان أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 2279 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ692 إصابة، ثم مناطق ضواحي موسكو بـ592 إصابة.



وأشار البيان إلى تسجيل 346 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 59 شخصا بالعاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 105 آلاف و928 حالة وفاة، موضحا أن 6 آلاف و818 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 4 ملايين و333 ألفا و598 شخصا.



روسيا تتوصل لاتفاق مع شركة صينية لإنتاج لقاح "سبوتنيك- V"

كما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه توصل لاتفاق مع إحدى أكبر شركات الأدوية في الصين لبدء إنتاج لقاح "سبوتنيك- V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا".



وأكد الصندوق- أن الاتفاق المبرم بينه وبين شركة Hualan Biological Bacterin (التابعة لشركة Hualan Biological Engineering) يقضي بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الصين سنويا.



وأشار إلى أن هذه الكميات تكفي لتطعيم أكثر من 50 مليون شخص بأول لقاح ضد كورونا تم تسجيله على مستوى العالم، لافتا إلى سعي الجانبين الروسي والصيني نحو إقامة تعاون طويل الأمد بهذا الصدد.



وقال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إن "الاتفاق الجديد يتيح توسيع الطاقات الإنتاجية فيما يخص لقاح سبوتنيك- V".



يذكر أنه تم تسجيل "سبوتنيك- V" حتى اليوم في 60 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها عن ثلاثة مليارات شخص.