وزير الزراعة: الموالح المصرية الأولى عالميا في التصدير

وزير الزراعة يستقبل سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، مؤكدا أهمية تعميق هذا التعاون، ‏‏خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا.



وأشار إلى أهمية التعاون في مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبرات والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجنى، فضلا عن تطور صناعة الدواجن، خاصة بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور.



وطلب القصير من السفير الروسي بحث إمكانية الاستفادة من تطور صناعة الدواجن فى مصر، وأشار أيضا إلى أن الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الأول عالميا في التصدير.



وقال وزير الزراعة إن مصر هى بوابة التعاون مع إفريقيا وأكد ‏أيضا رغبة الجانب المصري في الاستفادة من الخبرة الروسية في مجال إنتاج التقاوي وتحسين السلالات وعلى أهمية استمرار مناقشة الموضوعات المشتركة بين البلدين وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة بين الجانبين مهمتها متابعة تنفيذ أوجه التعاون المتفق عليه.

من جانبه أعرب جيورجي بوريسينكو السفير الروسي عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري وأشاد بحجم التعاون بين البلدين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في مصر وروسيا واكد ان هناك رغبة حقيقية في زيادة وتعميق التعاون في كل المجالات.



كما أشاد "بوريسينكو" بجودة المنتجات الزراعية التي تستوردها روسيا من مصر واهمها الموالح والبطاطس والثوم حيث تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين الروس وتتمتع بسمعه جيدة في الأسواق الروسية كما يرغب الجانب الروسي في ان تكون المنتجات المصرية بديلا عن منتجات بعض الدول الأخرى.



وأعرب السفير الروسي عن رغبته في زيارة وزير الزراعة الروسي للقاهرة للاطلاع على النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا والبنية التحتية في هذا المجال الهام، كما تمنى زيارة وزير الزراعة المصري لموسكو والاطلاع على النهضة الزراعية الروسية.



‏حضر اللقاء الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، و‏نيوكلاي اسلانوف المستشار التجاري بالسفارة.