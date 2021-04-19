الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الحجز يتم إلكترونيا للمشاركين وتذاكر الجمهور

هيثم الحاج: إقبال غير مسبوق من دور النشر العربية للمشاركة بمعرض القاهرة

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامتها نهاية شهر يونيو المقبل، تشهد إقبالا غير مسبوقا من دور النشر العربية للمشاركة فيها.

 - الحجز إلكترونيا للمشاركين وتذاكر الجمهور

وأكد  رئيس الهيئة العامة للكتاب في تصريحاته لـ "الدستور"، أن هناك عددا كبيرا من دور النشر العربية تقدم لأول مرة للمشاركة في المعرض هذا إلى جانب دور النشر المصرية، ولفت إلى أنه الحجز يتم إلكترونيا، وهو ما سيحدث أيضا مع جمهور المعرض الذي سيقوم بحجز تذاكر الدخول إلكترونيا بدلا من التذاكر الورقية التي كان يتم التعامل بها في الدورات السابقة. 

وأوضح "علي" أن ذلك  يأتي كإجراء من الإجراءات التي يتخذها المعرض لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وكذلك للتحكم في تحديد أعداد الرواد الذين في الداخل لمنع حدوث أي تكدس من الجماهير بأجنحة المعرض، مؤكدا على أن الهيئة تواصل تجهيز البرامج الثقافية والفنية المقرر إقامتها على هامش المعرض، إلى جانب تحضير العديد من المفاجآت للجمهور بإصدار بعض العنوان الجديدة.

- فتح باب الحجز للناشرين حتى 4 مايو المقبل

وكانت قدد قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال اجتماعها في مقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي،  يوم 14 مارس الماضي، فتح باب الحجز للناشرين في الفترة من 4 أبريل المقبل حتى 4 مايو، للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021.

وسبق وأعلنت هيئة الكتاب عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب لعام 2020 في 10 مجالات منذ بداية شهر مارس، وتستمر في استقبال الأعمال حتى نهاية مارس الماضي جاء تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يناير الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا في تلك الفترة محليا ودوليًا.

هيئة الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب دور النشر اقبال الجمهور فيروس كورونا

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