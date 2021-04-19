«بني سويف» تستعد للتدريب «صقر» لمجابهة الأزمات والكوارث

واصل بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، عقد الاجتماعات التحضيرية لمناقشة الترتيبات و التجهيزات الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة استعداداً لإجراء مشروع التدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وخلال الاجتماع بحثت آليات التنسيق بين مسؤولي الأجهزة التنفيذية من مديرى المديريات الخدمية والمرافق والقطاعات الحيوية فيما يتعلق بتجهيز المعسكر الدائم للشباب ببني سليمان شرق النيل، والمقرر أن يتم استخدامه "مكان للإيواء العاجل"، لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتأمينه بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.

وأشار"حبش" إلى توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم"بشكل دوري" لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة،وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الجهاز التنفيذي في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصرالتابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.