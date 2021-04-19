وفد من «نقل النواب» يزور مصابي قطار طوخ لإعداد تقرير مفصل عن الحادث

زار وفد اللجنة البرلمانية المصغرة المشكلة من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب خالد عبد المولي، والنائب أيمن عتمان مصابي حادث قطار طوخ رقم 949 المنصورة- القاهرة بمستشفي بنها والبالغ عددهم 27 مصابًا، ومستشفى التأمين الصحي والبالغ عددهم 22 مصابًا للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الكاملة والاستماع لهم للوقوف ملابسات الحادث.

وأكد النائب خالد عبدالمولى، رئيس اللجنة المصغرة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم جمع جميع المعلومات عن انقلاب قطار المنصورة، وستتم كتابة تقرير مفصل بشأن الحادث، بعد الذهاب إلى موقع الحادث، حيث تم انتشال آخر عربة قطار في ساعة متأخرة من مساء أمس من على قضبان السكة الحديد لتسيير حركة سير القطارات.

وأضاف: «اللجنة المصغرة التقت نواب القليوبية، وقيادات وزارتي النقل والصحة بالمحافظة لمتابعة الحادث، وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي وامين محافظة القليوبية، والنائب أحمد بدوي نائب الدائرة ورئيس لجنه الاتصالات، والنائب مصطفى النفيلي، والنائب مدحت الكمار، والنائب مجدي سيف، والنائب أسامة فتحي، والنائب عزيز سابق للوقوف على أسباب الحادث».

وطالب عبدالمولي بضرورة محاسبة المسؤولين والمتسببين في وقوع الحادث، قائلاً: «إن النيابة العامة تباشر التحقيقات».

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن إصابة 97 مواطنًا فى حادث قطار القاهرة - المنصورة، بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمى، قليوب التخصصى، وبنها الجامعى.

وأضاف "مجاهد"، أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.