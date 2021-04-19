افتتاح نفق مشاة ووضع حجر أساس كوبرى ضمن احتفالات عيد أسيوط القومي

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نفق مشاة الشيخ داوود الذي يربط بين شرق وغرب القوصية أسفل السكة الحديد بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.

والذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام المروري تسهيلاً على المواطنين وتيسير حركة الانتقال بين الناحيتين أسفل السكة الحديد ويساهم في منع الإزدحام المرورى بالمنطقة.

كما قام بوضع حجر أساس كوبري مشاة بقرية بني يحيى وفقاً لخطة المحافظة للتوسع في المشروعات الخدمية.

رافقه خلال الجولة المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وهويده شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ.

بدأ المحافظ زيارته لمركز القوصية بإفتتاح نفق مشاة الشيخ داوود لربط قرى الشرق بمدينة القوصية وتفقد النفق واستمع إلى شرح لأهمية النفق في ربط القرى بمدينة القوصية أسفل السكة الحديد كما قام بوضع حجر أساس مشروع إنشاء كوبري مشاة معدني لخدمة قرية بنى يحيي قبلي ويمر أعلى ترعة الابراهيمية.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لضمان سرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء من تنفيذ أعمال كوبرى المشاة في أقرب وقت ممكن مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات والتطوير للخدمات في القطاعات المختلفة بكافة ربوع المحافظة.

وقال المحافظ إنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع مشروعات البنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا واختيار بعض القرى النموذجية وتعميم التجربة لتشمل باقي القرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى متابعته المستمرة للمشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا والتأكيد على أهمية تضافر الجهود ووضع خطة لادوار الجهات الشريكة والتعاون بين الوزارات والمديريات والإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتكون قادرة على إحداث تغيير فعلي على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة لافتًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجاً بالمرحلة الأولى والثانية من المبادرة والتى تستهدف 90 قرية بالمرحلة الثانية بإعتمادات مالية قدرها 2.3 مليار جنيه.

وأوضح إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى وجارى العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والرصف والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

افتتاح نفق مشاة ووضع حجر أساس كوبرى بأسيوط

افتتاح نفق مشاة ووضع حجر أساس كوبرى بأسيوط

افتتاح نفق مشاة ووضع حجر أساس كوبرى بأسيوط

افتتاح نفق مشاة ووضع حجر أساس كوبرى بأسيوط