مصادر بالتعليم تكشف كواليس حل المشاكل التقنية قبل امتحانات الشهادة الثانوية

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رصد المشكلات الخاصة بأول يوم للامتحانات التجريبية وخاطبت الوزارة للمديريات لعمل تقارير حول هذه المشكلات والعمل علي حلها فورًا.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن المشكلات التي تم رصدها لم تكن كثيرة، وقد اشتغل السيستم عند عدد كبير من الطلاب، مؤكدة أن المشكلات التي واجهت بعض المديريات تقنية ويتم العمل على حلها فورًا، بالتنسيق مع المديريات.

نجاح التجربة

كانت وزارة التربية والتعليم أكدت نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط "الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

أوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب/طالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت؛ للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

أشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني والثالث للاختبار المقرر عقدها يومي 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

الهدف من الاختبار

وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي، إنما الاطمئنان على التابلت ومحاكاةً للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وحقق اليوم الأول الأهداف المرجوة منه بالكامل وتستكمل الوزارة العمل أيام الثلاثاء والخميس القادمين، للوصول إلى أفضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

ومن المهم أن يستخدم الطلاب الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور في الامتحانات القادمة.