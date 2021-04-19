مصفف شعر يسرا يكشف سر إطلالاتها في الإعلانات والبرامج التلفزيونية

يعتبر الشعر الويڤي أحد صيحات الموضة التي انتشرت مؤخرًا بين الفتيات، ولم تقتصر على نوع شعر معين فأصبح الجميع يقوم بتصفيف شعره بشكل مجعد واسع على طريقة الويڤي سواء كان الشعر قصير أو طويل أو كاريه، كما توجد عدة طرق لعمل الشعر الويڤي بتمويجاته البديعة.

واشتهرت الفنانة يسرا مؤخرًا بتصفيف الشعر الويڤي خلال ظهورها بأعمالها التليفزيونية الأخيرة وحتى الإعلانات، من توقيع مصفف الشعر أحمد منير.

◄ الشعر الويفي

قال مصفف الشعر، أحمد منير، إنه حرص على ظهور الفنانة يسرا بأفضل لوك، فهذه المرة اختار لها عمل تسريحة “نص رفعة” مع بعض الخصلات الـWavy Natural المنسدلة الرقيقة الناعمة.

وأكد منير لـ «الدستور» أن هذه التسريحة مناسبة جدا لملامح الفنانة يسرا، حيث أعطتها حيوية وإطلالة طبيعية بعيدا عن التكلف والمبالغة في اللوك.

◄ لوك بسيط

النجمة يسرا واحدة من الفنانات اللاتي يحرصن على الإطلالة بلوكات بسيطة من بدايات ظهورها، واعتمدت في سنواتها الأولى فنيًا على شعر متوسط، ومن ثم طويل، وفي البداية قصيرًا، وفيما يخص الماكياج أيذضًا اعتمدت على لمسات خفيفة منه دائمًا، والألوان الترابية الرقيقة.

وتعتمد على الإطلالات الكاجوال الشبابية، وهي عبارة عن قميص وبنطلون وحذاء من الجلد، وكذلك ارتدت الفساتين بالقصات المختلفة مثل الكب والطويل والقصير لدى الرقبة، والشعر الويڤي.

◄ يسرا.. تاريخ من الفن

بدأت يسرا حياتها في آواخر السبعينيات القرن العشرين حيث كان أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضائية، وقفت أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوما عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني حيث تعاملت مع المخرج شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية.

أما عادل إمام فقد مثلا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً.

ومارست يسرا ما تحبه وهو الغناء من خلال تقديم أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ"أبو"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتخطت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "الجونة السينمائي".