الإثنين 19 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بعد نجاح اليوم الأول

غدًا.. طلاب الثانوية يستكملون الامتحان التجريبي على التابلت

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدا الثلاثاء، الموافق 20 أبريل، الامتحان التجريبي التقنى لليوم الثاني.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن سيناريو امتحان اليوم الثاني من الاختبار التجريبي لشهر أبريل لطلاب الثانوية العامة، قائلة إنه سيتم تنفيذ نفس السيناريو الخاص باليوم الأول مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية باستخدام الشبكات الداخلية Wifi"، الخاص بالمدرسة الحكومية والخاصة، وفى اليوم الثالث من الامتحان التجريبي الذى يعقد يوم 22 أبريل الجارى يتم تنفيذ نفس السيناريو مع تعديل الامتحان على الحوسبة الحسابية " cloud"، باستخدام شرائح البيانات لجميع الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وأوضحت أن 574 ألف طالبا وطالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أي مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وأشارت إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومي 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.

وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وأشارت إلى أن اليوم الأول حقق الأهداف المرجوة منه بالكامل، وتستكمل الوزارة العمل أيام الثلاثاء والخميس القادمين للوصول إلى أفضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

وأكدت أهمية أن يستخدم الطلاب الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور في الامتحانات القادمة.

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