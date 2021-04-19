محافظ أسيوط يفتتح أعمال توسع بمدرستي نزة قرار الإبتدائية

بتكلفة 11 مليون جنيه..

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جناح توسع بمدرسة نزة قرار العروبة الابتدائية بمركز منفلوط بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه وجناح توسعة بمدرسة بني رافع الإعدادية الثانوية بقرية بني رافع بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يأتي هذا تنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بالمديرية وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط والنائب حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ.

حيث قام المحافظ بافتتاح جناح توسعة بمدرسة نزة قرار الإبتدائية بقرية نزة قرار العروبة التابعة لمركز منفلوط والتي تم انشائها بتكلفة 5 مليون و400 ألف جنيه بإجمالي عدد فصول 16 فصلًا دراسيًا بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة واستمع إلى شرح من مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية لمراحل التنفيذ بالمدرسة ونهو جميع العقبات أمام التنفيذ وفقًا لاشتراطات هيئة الابنية التعليمية.

كما قام المحافظ بافتتاح جناح توسعة بمدرسة بني رافع الإعدادية الثانوية التابعة لقرية بني رافع بمركز منفلوط بتكلفة 5 مليون و700 ألف جنيه وتضم 22 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وتفقد المحافظ ومرافقوه بعض الفصول الدراسية بالمدرسة.

حياة كريمة

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصل بتكلفة 135 مليون جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في توريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020 / 2021 لافتًا إلى إنه تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 / 2022 لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

محافظ أسيوط يفتتح أعمال توسع بمدرستي نزة قرار الإبتدائية

محافظ أسيوط يفتتح أعمال توسع بمدرستي نزة قرار الإبتدائية

محافظ أسيوط يفتتح أعمال توسع بمدرستي نزة قرار الإبتدائية