شفافية وموضوعية.. «الداخلية» تكشف زيف شائعات الإرهابية والأخبار المغلوطة

ردت بالأدلة والتفاصيل على كل واقعة

تصدت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الإعلام والعلاقات، الذي يعمل على مدار 24 ساعة بكفاءة عالية، لمجموعة من الشائعات التي حاولت ترويجها الجماعة الإرهابية من خلال أذرعها الإعلامية، والأخبار المغلوطة التي تهدف لمحاولة زعزعة الاستقرار.

- نفي ادعاءات شقيقة علاء عبد الفتاح بوجود تعذيب داخل السجون

نفى مصدر أمني صحة ما ذكرته شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح بوجود تعذيب داخل السجون.

وقال المصدر إن "ما نشرته سناء سيف من ادعاء بوجود تعذيب داخل السجون باستخدام الكهرباء، عار تماما من الصحة"، و ذكر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الادعاءات.

- مصدر أمني يرد على ادعاءات الإخوان الكاذبة حول وفاة مواطن

صرح مصدر أمني، ردا على الادعاءات الكاذبة التي تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لاعتداء من الشرطة تسبب في وفاته.

و أسفرت إجراءات الفحص والتحقيقات الميدانية عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة تثبت عدم تعرض أي من قوات الشرطة التي كانت متواجدة للقبض على اثنين من تجار المخدرات، للشخص المتوفي حتى مغادرتهم مكان الواقعة.

كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفي قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد في ذلك، و تم تسليم الفيديو للنيابة العامة في إطار استكمال تحقيقاتها في هذا الشأن.

- نفى استشهاد فردى شرطة و4 مجندين بالبحر الأحمر



نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن الإدعاء باستشهاد فردى شرطة وأربعة مجندين، وإصابة ثلاثة ضباط بطلقات نارية خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع عناصر إرهابية بطريق حسن الشاذلى بمحافظة البحر الأحمر، ومصرع 8 عناصر إرهابية خلال تلك المواجهات، موضحاً أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، ويجري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الشائعة.

- حقيقة تورط نائب وضابط شرطة في تدمير شركة



نفى مصدر أمني صحة ما تداوله أحد الشباب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، من ادعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطي شرطة في ذلك، وتسببهم في قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كل أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.

- كشف حقيقة انتحار فرد شرطة بالغربية



نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره بأحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (استعجال التحريات حول انتحار فرد شرطة أثناء التحقيق معه فى الغربية)، وأوضح المصدر أن المتوفى مواطن سبق له العمل بهيئة الشرطة وتم فصله، وهو ما يؤكد عدم دقة فيما تم نشره.



- الرد على مزاعم إخوانية بانفجار بماسورة غاز بالعصافرة



نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن حدوث انفجار في ماسورة غاز بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، وأن هذا يأتي ضمن محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.

- حقيقة نشوب حريق هائل في القومية العربية بالوراق



نفى مصدر أمنى ما تم تناوله بشأن حدوث حريق هائل بمنطقة القومية العربية بالوراق بالجيزة مؤكداً أن حقيقة الواقعة هي نشوب حريق محدود ببعض المخلفات بمخزن للخردة بالمنطقة المشار إليها.

وقد انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالجيزة، وتبين أن الحريق المشار إليه "حريق محدود"، وتمكنت القوات من السيطرة عليه وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من "مالك المخزن - عامل بالمخزن"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



- الرد على شائعة إخوانية بتعرض سجين للضرب في المنيا



نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعى الموجهة، واللجان الإلكترونية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن تعرض أحد نزلاء سجن المنيا للاعتداء بالضرب.



وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.



- نفي إضراب صحفي عن الطعام



نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر برنامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية للجماعة الإرهابية بشأن إضراب الصحفي مجدى أحمد حسين، عن الطعام بسبب تعنت إدارة السجن معه.

واكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.