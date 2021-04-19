موقع المصرية للاتصالات..

احتل موقع المصرية للاتصالات.. طريقة الاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي 2021 محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث حظى على نسب مشاهدة عالية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي للشركة ووسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة للتسهيل على المواطنين خاصة في ظل أوضاع جائحة كورونا العالمية.

موقع المصرية للاتصالات.. طريقة الاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) وذلك لتفادي خطورة ذهاب المواطنين إلى أماكن تسديد فاتورة التليفون الأرضي و التواجد في أماكن مزدحمة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين خاصة في الأماكن المغلقة أو التعامل مع الآخرين دون ارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول بشكل دائم خاصة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، وذلك وفقا للنصائح منظمة الصحة العالمية لتفادي حظر الفيروس القاتل الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن منذ اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2009 ومنه إلى باقي دول العالم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام الإلكتروني عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عن فاتورته مسبوق بكود المحافظة

الضغط على كلمة استعلام

ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية المطلوب سدادها بالتفاصيل

طرق السداد الإلكتروني لفاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية

حددت الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل دفع إلكتروني لـ فواتير التليفون الأرضي وذلك باستخدام موقع المصرية للاتصالات.. طريقة الاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي حرصا على ملايين العملاء من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة وهى الدفع في مكاتب السنترالات المنتشرة في جميع المحافظات وشركات التحصيل الالكتروني مثل ضامن و بيي و فوري عن طريق الفيزا بأى بنك مصري ( بنك مصر، البنك الاهلي،...) .