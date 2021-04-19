«الأزهر» يحيي ذكرى مرور 1081 عاما على إنشاء الجامع الأزهر

بحضور عدد من العلماء ودون جمهور

يحيي الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، ذكرى مرور 1081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف "بدون ‏جمهور" والتي توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بالجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر وقياداته.



وتتضمن فعاليات إحياء ذكرى إنشاء الجامع الأزهر عددًا من الأنشطة، تبدأ بالقرآن الكريم ومجموعة من ‏التواشيح والابتهالات الدينية، ‏يتخلله كلمة لكل من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ‏والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو ‏هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث ‏الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، ‏رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية ‏بالجامع الأزهر.‏

فعاليات إحياء ذكرى إنشاء جامع الأزهر



وتبدأ الفعاليات بعد صلاة العصر، وتمتد إلى صلاة المغرب، وتبث على صفحات الأزهر الشريف بمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام، وكذا صفحة الجامع ‏الأزهر ‏على موقع التواصل فيسبوك.

نبذة عن إنشاء الجامع الأزهر ‏ ‏

الجامع الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي. يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر، بعدما أتم جوهر الصقلي فتح مصر سنة 969م، وشرع في تأسيس القاهرة قام بإنشاء القصر الكبير وأعده لنزول الخليفة المعز لدين الله.

وفي أثناء ذلك بدأ في إنشاء الجامع الأزهر ليصلي فيه الخليفة، وليكون مسجداً جامعاً للمدينة حديثة النشأة أسوة بجامع عمرو في الفسطاط وجامع ابن طولون في القطائع، كذلك أعد وقتها ليكون معهداً تعليمياً لتعليم المذهب الشيعي ونشره، فبدأ في بناؤه في جمادي الأول 359هـ/970م، وأتم بناءه وأقيمت أول جمعة فيه في رمضان سنة 361هـ /972م.

وعرف بجامع القاهرة ورغم أن يد الإصلاح والترميم توالت عليه على مر العصور فغيرت كثيراً من معالمه الفاطمية إلا أنه يعد أقدم أثر فاطمي قائم بمصر.

وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمناً بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.