«المستوردين»: مواعيد العمل الصيفية توفر 30% من المصروفات

بشاي: السوق نظم نفسه بنفسه والمواطنون اعتادوا على المواعيد

كشف متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن تحديد مواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية في الموسم الصيفي، سيتيح فرصة أكبر للمواطنين للشراء خاصة أنه تزامن مع شهر رمضان المبارك، لا سيما زيادة حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأكد "بشاي"، أن تحديد الحكومة مواعيد لغلق وفتح المحال أمر جيد، لأنه يحد من العشوائية في البيع والشراء، لا سيما أن المواطنين اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح، كاشفًا ان ذلك يوفر لأصحاب المحالات أكثر 30% كانت مصروفات ونسريات كانت تصرف في ما لا داعي لها.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن السوق نظم نفسه وفقًا للمواعيد الجديدة، والمواطن تعود على المواعيد الجديدة، لافتًا إلى أن مواعيد الغلق والفتح الشتوية كانت تسري بشكل كامل ولم يحدث أي مشاكل.

ووفقًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بدأت يوم السبت الماضي مواعيد فتح المحال بحسب التوقيت الصيفي، وتتضمنت مواعيد فتح وغلق المحلات صيفا، فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

أما المطاعم والكافيهات يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وتفح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.