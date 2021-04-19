رئيس وزراء الرأس الأخضر السابق يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر سابقا "يوليسيس كوريا إي سيلفا" فوز حزب الحركة من أجل الديمقراطية "ليبرالي" في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد في البلاد الواقعة غرب أفريقيا.



وقال "إي سيلفا" (58 عاما) - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - إنه انتصار كبير، انتصار للرأس الأخضر" ، وذلك في الوقت الذي يحتفل مئات من أنصاره أمام مقر حزبه وسط العاصمة "برايا".. مؤكدا أن حزبه نجح في إقناع مواطني الرأس الأخضر بصحة سلوك الحكومة خلال فترة صعبة للغاية وصحة مقترحاته للمستقبل.



ومن جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية في البلاد فوز حزب الحركة من أجل الديمقراطية "ليبرالي"الذي تولى السلطة منذ عام 2016، وحصوله على 36 مقعداً من أصل 72 مقعدا في مجلس الأمة ،وفقا لنتائج اللجنة التي غطت ما يقرب من 95% من مراكز الاقتراع.



وكان نحو 392 ألفاً و993 ناخباً في الرأس الأخضر أدلوا أمس الأحد بأصواتهم لانتخاب نوابهم الجدد في الانتخابات التشريعية، وذلك في الوقت الذي أثر فيه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاع السياحة في البلاد.



يذكر أن الرأس الأخضر هي دولة جزيرة في قارة أفريقيا، تتكون من أرخبيل مؤلف من عشر جزر بركانية تقع في وسط المحيط الأطلسي، إلى الغرب من سواحل شمال أفريقيا وهي دولة ديمقراطية مستقرة.

وكان قد أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات في تشاد أن الرئيس إدريس ديبي يحقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

ووفقا للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فإن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى.

وديبي (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد داعش الارهابي في غرب ووسط القارة.