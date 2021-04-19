رئيس وزراء الرأس الأخضر السابق يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية

رئيس وزراء الرأس الأخضر السابق يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية
رئيس وزراء الرأس الأخضر السابق يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية
أعلن رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر سابقا "يوليسيس كوريا إي سيلفا" فوز حزب الحركة من أجل الديمقراطية "ليبرالي" في الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد في البلاد الواقعة غرب أفريقيا.
وقال "إي سيلفا" (58 عاما) - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - إنه انتصار كبير، انتصار للرأس الأخضر" ، وذلك في الوقت الذي يحتفل مئات من أنصاره أمام مقر حزبه وسط العاصمة "برايا".. مؤكدا أن حزبه نجح في إقناع مواطني الرأس الأخضر بصحة سلوك الحكومة خلال فترة صعبة للغاية وصحة مقترحاته للمستقبل.
ومن جانبها، أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية في البلاد فوز حزب الحركة من أجل الديمقراطية "ليبرالي"الذي تولى السلطة منذ عام 2016، وحصوله على 36 مقعداً من أصل 72 مقعدا في مجلس الأمة ،وفقا لنتائج اللجنة التي غطت ما يقرب من 95% من مراكز الاقتراع.
وكان نحو 392 ألفاً و993 ناخباً في الرأس الأخضر أدلوا أمس الأحد بأصواتهم لانتخاب نوابهم الجدد في الانتخابات التشريعية، وذلك في الوقت الذي أثر فيه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاع السياحة في البلاد.
يذكر أن الرأس الأخضر هي دولة جزيرة في قارة أفريقيا، تتكون من أرخبيل مؤلف من عشر جزر بركانية تقع في وسط المحيط الأطلسي، إلى الغرب من سواحل شمال أفريقيا وهي دولة ديمقراطية مستقرة.
وكان قد أظهرت نتائج أولية نشرتها مفوضية الانتخابات في تشاد أن الرئيس إدريس ديبي يحقق تقدما كبيرا في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 11 أبريل بما يقربه من تمديد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
ووفقا للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فإن ديبي فاز بالأغلبية في 50 من بين 51 منطقة أعلنت نتائجها حتى الآن مشيرة إلى بقاء 61 منطقة أخرى.
وديبي (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما في أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية في القتال ضد داعش الارهابي في غرب ووسط القارة.