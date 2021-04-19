العثور على عبوات ناسفة وألغام وقذائف هاون في مناطق متعددة بالعراق

عثرت القوات الأمنية العراقية على عدد كبير من العبوات الناسفة والألغام وقنابر الهاون في منطقة الجزيرة وكركوك ونينوى والأنبار.



وذكرت خلية الإعلام الأمني- في بيان، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة عثرت على مخبأ للعبوات الناسفة في ناحية الريحانة يحتوي على 269 عبوة ناسفة متعددة الأنواع والأشكال، و145 صاعق تفجير، و119 مسطرة تفجير تم تفجيرها".



وأضافت أن قوة من الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية فتشت قرى (الشاه كلدي والحمدانية والجعفرية والكرامة العصرية) وعثرت على عبوتين ناسفتين محليتي الصنع، وبطارية، وقذائف هاون عيار 60 ملم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي تم تفجيرها.



وأشار إلى أن قوة من الفرقة 20 في قيادة عمليات غرب نينوى نفذت واجب تفتيش في قرية تل البنات، حيث تم العثور على صاروخ طائرة و3 قذائف (آر بي جي)، كما عثرت قوة من الفرقة العاشرة بقيادة عمليات الأنبار على 17 صفيحة معدنية ومسطرتي تفجير وقذيفة مدفع نمساوي وقذيفة هاون عيار 81 ملم من مخلفات داعش الإرهابي تم تفجيرها موقعياً ".

تفجير سيارة مفخخة لاستهداف القوات الامنية في الانبار

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أمس الأحد، عن تفجير سيارة "مفخخة" كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه وفقا لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات الذي يقع غربي قاعدة H3".

وأضافت أنه "بحسب الجهد الاستخباري تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الامنية هناك الا ان قواتنا تمكنت من إحباط هذه المحاولة.