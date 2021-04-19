«الصحة النفسية»: فريق لتقديم الدعم لمصابى حادث قطار طوخ

تابعت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان حادث قطار قليوب، حيث تحرك منذ الساعات الأولى للحادث فريق الدعم النفسى التابع لمستشفى بنها للصحة النفسية بقيادة مدير المستشفى ويتبعه وفد بقيادة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومسئول فرق الدعم النفسى بالأمانة، وذلك بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



وأوضحت الأمانة فى بيان لها، أنه تحرك فريق من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين المدربين على تقديم الإسعاف النفسى الأولى فى الساعة الأولى للحادث الى المستشفيات التى توافد إليها المصابين فيها وتم المرور على الحالات التى تحتاج إلى الدعم النفسى من المصابين وذويهم وتم تخصيص فريق دعم نفسي لكل مستشفى من المستشفيات التى تستقبل الحالات،

وأضافت أنه يستعد فريق الدعم النفسى بالقاهرة لتقديم خدماته للحالات المصابة التي سيتم نقلها للقاهرة.



وكشفت الأمانة عن توجه الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان الى محافظة القليوبية لمتابعة العمل عن كثب. وأشارت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن تقديم الدعم النفسى للمصابين وذويهم أيضا تليفونيا من خلال الخط الساخن للدعم النفسي والطواريء والاستشارات النفسية من خلال رقم ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠ من أي خط أرضي أو رقم ٠٢٢٠٨١٦٨٣١ من أي تليفون محمول.



وتابعت أنه سوف تقوم عيادة واحة للصدمات النفسية وإدارة الدعم النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان بمتابعة الحالات التى تحتاج إلى تواصل مستمر ومباشر بعد الحادث لمن يرغب من المصابين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.



وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بخالص التعازي لأسر المتوفين في حادث قطار طوخ، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسوان، متنمية الشفاء العاجل للمصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تترأس غرفة الطوارىء والأزمات المركزية بديوان عام وزارة الصحة لمتابعة تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، ومتابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، وأكياس الدم بالمستشفيات التي استقبلت المصابين، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت باستمرار انعقاد غرفة الأزمات لمتابعة الحادث على مدار الساعة لحين خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.