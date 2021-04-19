الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح

شلل مرورى بطريق «بنها كفر شكر» بسبب انقلاب سيارتين

حادث نقل سيارتين
حادث نقل سيارتين

شهد طريق بنها المنصورة حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بمنطقة جمجرة مركز بنها إحداهما محملة بالعلف والأخرى بالبطاطس الشيبسي مما تسبب في شلل مروري بالطريق، بسبب انقلابهما دون خسائر في الأرواح، وجرى الدفع بمعدات وأوناش لرفع السيارتين وتم إعادة حركة الطريق مرة أخرى.

 
وكشفت معاينة الحادث تصادم سيارة نقل مع سيارة نقل براد مما أدى إلى انقلاب البراد على جانب الرياح التوفيقي في اتجاه المنصورة، وجري رفع السيارة وتجنيب الحمولة الخاصة بها وفتح الطريق أمام الحركة المرورية. 


تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بانقلاب سيارة نقل براد اتجاه المنصورة، نتج عنه كسر بالحواجز الخرسانية للرياح التوفيقي.

 

وعلى الفور انتقلت قوات المرور بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرشكر ومركز ومدينة بنها  وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل رقم «ق ط س 4158» مع السيارة رقم " م س ر 3719 " أدى إلى انقلاب الأولى الي جانب الرياح التوفيقي علي طريق بنها - المنصورة الزراعي، اتجاه المنصورة، وعلى الفور تم رفع السيارة بواسطة معدات الوحدة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا توجد أي خسائر بشرية. 

 

وفى وقت سابق تعطلت الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة أمام قرية جمجرة فى اتجاه مدينة كفر شكر إثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع وأسفر الحادث عن اصابة شخصان وتم نقلهم الى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر بلاغا بوقوع حادث تصادم امام قرية جمجرة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل فى اتجاه كفر شكر وتعطل الحركة المرورية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين أنه اثناء سير سيارة نصف نقل من بنها فى اتجاه كفر شكر محمله بالبضائع وبسبب السرعة انقلبت السيارة اغمام قرية جمجرة دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن تعطل حركة المرور وتكدس مرورى وإصابة اثنان من مستقلى السيارة وتم نقلهما الى المستشفى.

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