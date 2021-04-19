علي ربيع: مسلسل «أحسن أب» يقدم رسالة ممزوجة بالضحك

المسلسل حدوتة مختلفة بشكل كامل

قال الفنان علي ربيع إن مسلسل “أحسن أب” الذي يعرض في سباق رمضان الحالي عمل مميز وانجذب له بسبب المعالجة الدرامية المكتوبة في الأحداث، لأنه حدوتة مختلفة بشكل كامل.



وأعرب ربيع، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي يحققها المسلسل، مشيرا إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من الأحداث التي ستسعد الجمهور.



وأضاف أن المسلسل تجربة جديدة استفزته بشدة ولم يتردد في الموافقة عليها وتحمس لها بشدة لأنها دراما غير تقليدية تتميز بطابع كوميدي.



وأشار إلى أن المسلسل يقدم رسالة درامية ممزوجة بالضحك من خلال شخصية مختار الحرامي التي يجسدها وينجح في القبول مع المتسولين في مسابقة (أحسن أب) التي ترأسها الفنانة هالة فاخر، وينصبون عليها بغرض الحصول على الجائزة الكبرى التي تعد بالملايين.

قصة مسلسل أحسن أب

وتدور فكرة المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة، في إطار اجتماعي كوميدي حول شاب يسعى للمشاركة في إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة.

أبطال مسلسل أحسن أب

ويشارك في بطولته أحمد فتحي، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وأحمد الشامي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وتأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.

مواعيد عرض مسلسل أحسن أب

تعرض قناة الحياة الفائية مسلسل "أحسن أب" لنجم مسرح مصر علي ربيع في التوقيتات التالية:

يعرض مسلسل أحسن أب 6:30 مساء.

- إعادة المسلسل 5:15 صباحا، إعادة ثانية 11:15 صباحا.