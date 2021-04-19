البورصة تستهل تعاملات اليوم الاثنين على صعود جماعي للمؤشرات

بدعم بعض الأسهم القيادية والكبرى

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين- ثانى تعاملات الأسبوع - على صعود جماعي، بدعم من استمرار الصعود الواضح لبعض الأسهم القيادية والكبرى بالسوق .

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12681 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4015 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2780 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ العبوات الطبية، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، القاهرة للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، 1.6 مليون سهم، 55 ألف سهم، 3002 سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للخزف- سيراميكا ريماس 10 آلاف سهم، 1500 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، مصر للزيوت والصابون، بالم هيلز للتعمير 419.5 ألف سهم، 150 سهما، 610.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 735 سهما، 9900 سهم، 20.6 ألف سهم، 201.4 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 74243 سهما.

كما أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.38%، فيما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بيع 77850 سهما، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه 5 ملايين سهم، من إجمالي 7.26 مليون سهم، وتبقى 2.3 مليون سهم.

واشترى المساهم محمد إسماعيل حسني 140 ألف سهم بالشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، بسعر 2.024 جنيه بقيمة إجمالية 283.4 ألف جنيه، لترتفع حصته من 4.75% إلى 5.33%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 354 مليون جنيه إلى 343.1 مليون جنيه بتخفيض قدره 10.9 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقًا لرصيدها الظاهر في 31 ديسمبر عام 2020، طبقًا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض، وتفويض رئيس مجلس الإدارة للشركة في إدخال التعديلات على النموذج وفقًا لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

في سياق منفصل أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، مؤشرات نتائج البنك في نهاية مارس 2021، وارتفعت حجم أعمال البنك من 108 مليار جنيه في 31 مارس عام 2020 إلى 120.5 مليون جنيه في نهاية مارس عام 2021 بنسبة نمو 11.2%، وارتفع إجمالي الأصول من 105.2 مليار جنيه مقابل 118.7 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9%، وزادت حقوق الملكية من 12.8 مليار جنيه إلى 14.6 مليار جنيه بنسبة نمو 13.9%، خلال فترة المقارنة.