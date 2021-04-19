الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

11 وفاة و98 مصابا حصيلة الحادث

استمرار عمليات رفع آثار حادث قطار بنها والوزير يتابع تجديد القضبان

رفع عربات القطار
رفع عربات القطار المقلوبة

واصلت جهود الأجهزة المعنية في رفع آثار حادث انقلاب قطار بنها، وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة التي فرضت كردونا أمنيا حول المنطقة ومنعت الدخول والخروج من وإلى مسرح الحادث لتوفير الجو المناسب للنيابة لاجراء المعاينة التصويرية وأعمال إحلال وتجديد القضبان ورفع القطار المتسبب في الحادث.

فيما وصل إلى مكان الحادث المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد قضبان الخط القديم بأخر جديد بعد رفع القضبان المتهالك جراء حادث أمس بواسطة رجال هيئة السكة الحديد.

فيما تواجدت إدارة مرور القليوبية علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الموازي للسكك الحديدية لتسير الطريق ومنع وجود تكدسات أو ازدحام في منطقة كفر الحصة الواقعة بين مدينتي طوخ وبنها والتي شهدت الحادث.

وكان استمع فريق من النيابة العامة ببنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير نيابة بنها إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98. 

وقال المصابين لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

فيما كشفت التحقيقات سؤال 32 مصاب بمستشفى بنها الجامعي من إجمالي 42 ما زالوا محجوزين بالمستشفى بينما خرج 23 مصابا من المستشفى.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث أن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الأن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.

كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث إصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع ب 60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات ( بنها التعليمي ، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي ، بنها الجامعي).

حادث قطار الفريق كامل الوزير بنها محافظة القليوبية سندنهور

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