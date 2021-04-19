الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الطريقة والخطوات..

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

يرغب الكثير من المواطنين حاليا في معرفة رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الرابط والخطوات والبيانات المطلوبة تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني وكيفية التواصل مع الراغبين في الحصول على الجرعات.

 

الطريقة والخطوات.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة
 

وفرت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، يمكن من خلاله تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي وفرته الحكومة للمواطنين وهو عبارة عن جرعتين الفارق الزمني بينهما 15 يوما فقط يشعر الحاصل عليه على بنفس أعراض الفيروس القاتل من صداع في الرأس و تكسير فى الجسم و إجهاد و خلل تام في النشاط العام للجسم، وذلك نتيجة الحقن حيث يكون اللقاح خلايا مناعية تقام الفيروس وتقضي عليه تماما.

 

كيفية تسجيل بيانات لقاح كورونا إلكترونيا

 

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تسجيل بياناتهم عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة الصحة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل بيانات للحصول على اللقاح

كتابة بيانات الراغب في الحصول على اللقاح كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

اختيار مستشفى حكومي لأخذ اللقاح بها 

كتابة بيانات التواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني)

الضغط على زر حفظ البيانات 

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رابط موقع وزارة الصحة الإلكتروني لتسجيل بيانات لقاح كورونا

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وسائل التواصل لتحديد موعد للحصول على اللقاح 

يمكن تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعات تطعيم كورونا إلكترونيا عبر رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة حيث يتم التواصل مع المواطنين عن طريق إرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف المحمول الذي تم كتابته في البيانات المسجلة مسبقا حدد مكان المستشفى وموعد التطعيم خلال أيام قليلة من التسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة، وذلك حرصا على سلامة المواطنين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 القاتل.

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