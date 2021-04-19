الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تكليف بفحص بلاغات التغيب لكشف هويته

النيابة تجري مناظرة لجثة شاب عثر عليه مهشم الرأس بالزاوية الحمراء

جثة شاب
جثة شاب

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية، لجثة شاب عثر عليه مهشما الرأس في ترعة الإسماعيلية بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، أن الجثة لذكر في العقد الثالث من العمر وفي حالة تعفن وتشوه في الملامح نتيجة تواجدها في المياه، وكلفت النيابة بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفي.

و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره رأسه مهشمة، ولا يوجد بحوزته أي شيء يدل على هويته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


 - الاستماع لأقوال شهود عيان 


واستمع فريق من رجال المباحث الجنائية لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما جارى فحص بلاغات المفقودين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل يعتبر مسرح الجريمة هو المكان الذي مكث فيه الفاعل أو الفاعلون فترة من الوقت مكنهم من ارتكاب الجريمة، مخلفين وراءهم آثارا تدل عليهم، وتتجلى أهمية الطب الشرعي في بعض القضايا وخاصة قضايا النفس من قتل أو الشروع فيه، أو ضرب، أو عاهة وغيرها من القضايا في محاولة للكشف عن الجناة الأصليين.


- خطوات التحقيق في قضايا وجرائم النفس الخطرة


وفي قضايا النفس الخطرة لا يكون أمام جهات التحقيق وخبراء الطب الشرعي سوى روايتين إحداهما رواية المجني عليه إن كان حيا ورواية المتهم الذي يدافع عن نفسه للإفلات بجريمته، وكذا تحريات الشرطة التي قد تميل إلى إحدى الروايتين ولا تستطيع جهات التحقيق الكشف عن الحقيقة إلا من خلال تقرير فني من خبراء مصلحة الأدلة الجنائية أو الطب الشرعي بفحص مكان الجريمة فحصا سليما وصحيحا نتوصل من خلاله أي الروايتين أقرب للحقيقة من خلال حيدة كاملة ومن خلال علم لا يقبل التأويل.

نيابة شمال القاهرة ترعة الإسماعيلية جثة شاب

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