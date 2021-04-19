عادات تساعدك في التخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء hgصيام

يلعب اللعاب دورًا مهمًا في حماية الفم، وتقليل نمو البكتيريا، فأثناء الصيام ينخفض تدفق اللعاب، وبالتالي سيكون لدينا حماية أقل ضد البكتيريا، والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.

فيما يلي بعض النصائح التي ينصح بها الخبراء، وفقا لموقع “ذا ناشونال” للحفاظ على نظافة الفم في أيام الصيام وما بعدها.