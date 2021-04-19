عادات تساعدك في التخلص من رائحة الفم الكريهة أثناء hgصيام
يلعب اللعاب دورًا مهمًا في حماية الفم، وتقليل نمو البكتيريا، فأثناء الصيام ينخفض تدفق اللعاب، وبالتالي سيكون لدينا حماية أقل ضد البكتيريا، والتي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة.
فيما يلي بعض النصائح التي ينصح بها الخبراء، وفقا لموقع “ذا ناشونال” للحفاظ على نظافة الفم في أيام الصيام وما بعدها.
- شرب كمية كافية من الماء أثناء الإفطار وبعد الصيام، تصل إلى ثلاث لترات يوميًا.
- انتظر من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة لتنظيفها بالفرشاة، حيث يمنح اللعاب فرصة لغسل جزيئات الطعام بشكل طبيعي ويعود فمك إلى مستواه الطبيعي.
- كما يقول الخبراء إن غسل الماء حول الفم مباشرة بعد تناول أو شرب شيء ما، وخاصة الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في تلطيخ أسنانك ولسانك يتسبب في رائحة الفم الكريهة.
- تجنب الكافيين والملح الزائد والأطعمة الأخرى التي تؤدي إلى الجفاف سيبقيك في وضع جيد سواء أثناء الصيام أو لأغراض نظافة الفم.
- الشطف والغرغرة مهمان أيضًا لأنه لا يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة فور تناول الطعام، سواء كنت صائمًا أم لا.
- يمكنك استخدام العلكة الخالية من السكر بعد الإفطار لأنها تساعد في إنعاش الفم ليعود إلى مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي، دون التسبب في أي ضرر.
- يمكن تقليل رائحة الفم الكريهة عن طريق تقليل استهلاك المكونات مثل الثوم، والبصل، والفلفل الحار، حيث تميل المواد الكيميائية المرتبطة بهذه الأطعمة إلى دخول مجرى الدم والانتقال إلى الرئتين، ثم يتم استنشاقها، وتؤثر على رائحة الفم.
- تؤدي الأسماك أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة. وقد يساعد عصر الليمون على السمك في تقليل ذلك، وكذلك يوصى بتناول التمر، والمزيد من الفواكه والخضروات، وكذلك البروبيوتيك مثل الزبادي.
- يجب أن يتألف روتين نظافة الفم لدى الشخص من تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وفرشاة أسنان ناعمة متوسطة الحجم، والتي يجب تغييرها كل ثلاثة أشهر.