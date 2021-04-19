تحرير 16 مخالفة لعدم ارتداء كمامة في جهينة بسوهاج

ضمن حملة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، حملة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية، والمطاعم، وموقف السيارات بمدينة جهينة والقرى التابعة.

- تحصيل غرامات فورية

جرى خلال الحملة تحصيل عدد 6 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة بنطاق مدينة جهينة، وتحصيل عدد 10 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة بنطاق قرية الطليحات دائرة المركز، و جرت الحملة بإشراف أحمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس المركز، ورئيس قرية الطليحات، وبمشاركة مديري التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والأزمات بالوحدة المحلية.

تكثيف الحملات لحماية المواطنين

ومن جانبه أكد أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة، على تكثيف تلك الحملات والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق العقوبات الغرامات المقررة حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لتوفير أقصي حماية للمواطنين وحرصاً على سلامة الجميع، منوها إلى أن ذلك يأتي ذلك تنفيذاً لقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وردع غير الملتزمين.

- حملة تموينية على المحلات التجارية والمطاعم

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، قد نفذت حملة تموينية على مدينة جهينة وذلك لإحكام السيطرة على المحال التجارية ومحال الجزارة والمطاعم لرفع الإشغالات وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة وهى محضرين ذبح خارج السلخانة، و ٣ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و محضر إشغال طريق متنوع، وعدد 3 محاضر نظافة.

جرت الحملة بإشراف أحمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس مركز ومدينة جهينة، بالاشتراك مع الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية ومسؤولي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والإشغالات ورخص المحلات والنظافة بالوحدة المحلية. وأكد رئيس مركز ومدينة جهينة، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بكل دقة وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.