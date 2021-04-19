«الري» تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا

تطهير وتعقيم كافة منشآتها

تواصل وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID -19)، في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات.



وقامت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الإثنين، بحملة مكثفة فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة، وإتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها، والتشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الادارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه، والجراجات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، مع الالتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين.



من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار الحرص على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها والمواطنين المترددين عليها، مع استمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي علي الضرورات.



وشدد وزير الموارد المائية والري، على جميع رؤساء القطاعات، على استمرارية عمليات التعقيم واستخدام المطهرات، وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعى، وقياس درجات الحرارة للجميع، والاهتمام بعمليات النظافة، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة من الجميع.

يأتى ذلك في إطار الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس (كوفيد -19) كورونا المستجد خلال الفترة الحالية والموجة الثالثة له، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى المحافظات، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار العمل الميداني وحصر العمل المكتبي على الضرورات فقط.

يذكر أن عدد من الوزارات تواصل رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات التابعة لها فى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بحانب تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

