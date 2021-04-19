270 عاملا بـ «تعليم كفر الشيخ» يشتكون من عدم صرف رواتبهم

إدارة سيدي سالم التعليمية ردت بعدم وجود أموال

اشتكى كافة العاملين بإدارة سيدي سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، من عدم صرف رواتب شهري فبراير ومارس وتأخر راتب شهر يناير والذين تسلموه في بداية شهر ابريل الجاري، وهو ما تسبب في غضب عارم علي مستوي الإدارة ، وخاصة مع دخول شهر رمضان الكريم .

وقال علاء الدين محمد، عامل بالإدارة، أنه وزملائه البالغ عددهم 270 عاملا لم يستلموا راتبي شهري فبراير ومارس وسط مطالبات كثيرة بالصرف ولكن دون مجيب، فضلا أنه لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بناء علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخير الخاص بالزيادات للموظفين بالدولة.

- أزمة مستمرة بلا حل

وأضاف علاء الدين، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يعمل في الإدارة منذ ما يقرب من 13 عاما ومتزوج ويعول ولديه مسؤوليات كثيرة وعدم صرف راتبه لأشهر، يضعه في أزمة كبيرة تجعله لا يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه أسرته.

وأوضحت عدلات خطاب، إحدى العاملات بالإدارة، أنها قد استلمت راتب شهر يناير دون تطبيق الحد الأدنى للأجور في إبريل الحالي متأخراعن موعد صرفه لشهرين، فضلا عن أنها حتي الأن لم تستلم راتب شهري فبراير ومارس وأنهم قد قاموا بالشكوى مرارا وتكرارا في الإدارة ويتلقون الوعود بالحل ولكن لا يحرك أحد ساكنا لحل مشكلاتهم.

- الإدارة التعليمية بسيدي سالم: "مفيش فلوس"

"مفيش فلوس".. هكذا رد محمد شاهين، مدير الإدارة التعليمية بسيدي سالم، على شكاوى العاملين الخاصة بعدم صرف رواتب شهري فبراير ومارس وأيضا تأخر صرف مرتب يناير، مؤكدا أنهم يقبضون رواتبهم من الصناديق الموجودة بالإدارة ولكن الصناديق حاليا ليس بها أموال وهو ما تسبب في تلك الأزمة.

- اجتماع لإيجاد حل للأزمة في أقرب وقت

وأضاف مدير الإدارة التعليمية بسيدي سالم، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه قد اجتمع مع الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ورئيس مجلس الأمناء، لبحث حل تلك المشكلة ومحاولة إيجاد أموال من أجل صرف راتبي شهري فبراير ومارس في أقرب وقت، رافضا تحديد جدول زمني لحل المشكلة.