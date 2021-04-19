الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري: زيادة الأبحاث العلمية المقدمة يعكس الاهتمام بـ«أسبوع المياه»

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ،لمتابعة موقف الإجراءات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من24-28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية .. التحديات والفرص". 

واستعرض عبدالعاطي، خلال الاجتماع، الأنشطة العلمية والفنية الجارية حالياً للإعداد للمؤتمر، حيث انتهت اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه من استلام الملخصات المقدمة من الباحثين لعرضها أثناء المؤتمر، وقامت بوضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية.

وأشار وزير الرى، إلى تضاعف عدد الأبحاث المقدمة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذى يعكس تزايد اهتمام الباحثين بعرض أبحاثهم أثناء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، هذا وقد قررت اللجنة العلمية  نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL كما قررت إصدار كتيب لإسبوع القاهرة للمياه تمهيداً لنشره فى مجلة Springer. 

الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه مشكلة برئاسة الدكتور عبد القوي خليفة، أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق، وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.
 

وعلى صعيد آخر، قامت سكرتارية أسبوع القاهرة بالتنسيق مع عدد من  الشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية لأحد الفعاليات، حيث أبدت أكثر من 22 منظمة رغبتها في الانضمام لأنشطة الأسبوع، وما يزال التسجيل متاحاً عبر الانترنت من خلال الرابط https://www.cairowaterweek.eg/registration/Newcon.

ويُعد أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018 بهدف تعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

الرى أسبوع القاهرة وزير الموارد

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