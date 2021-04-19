الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات على مدار الـ48 ساعة الماضية على المحلات

ضبط نصف طن علف حيواني وعبوات أدوية بيطرية دون فواتير بالأقصر

حملات التموين
حملات التموين

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، في بيان اليوم الإثنين، إطلاق عدة حملات على مدار الـ48 ساعة الماضية، نجحت فى ضبط نصف طن علف حيواني وعدد من عبوات الأدوية البيطرية بدون فواتير داخل صيدلية بيطرية غير مرخصة.

وشنت إدارة تموين إسنا وقسم الرقابة التموينية حمله تموينية ببندر إسنا، وأسفر المرور عن تحرير 6 مخالفات تموينية بيانها كالآتي: ضبط 50 جوال علف بادى نامى تسمين زنة الجوال 10 كيلو جرام و10 أجولة علف بادى نامى تسمين زنة الجوال 50 كيلو جرام، و24 علبة كولينور 600 زنة العبوة 500 جرام، و12 زجاجة إينورو فلو كساسين سعة العبوة واحد لتر، و60 فيلكس سوبر سعة العبوة 100 مللى مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل صيدلية بيطرية بدون ترخيص.

وأضاف البيان أنه تم ضبط سلع منتهية الصلاحية عباره عن 20 كيس شيبسي و25 علبة جبنه زنة 250 جرام، وعدد 30 كيس اندومى، وضبط عدد 60 علبة جبنه باندا خاصه بمنظومة التموين داخل احد محلات البقالة، وعدد 72 عبوة مياه غازية كانز بدون فواتير مخالفا للقرار 330، وعدد 3 محضر عدم إعلان عن الاسعار، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى ديوان عام المديرية بالأقصر، خرجت حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، تم خلالها ضبط إجمالي عدد 50 كرتونه حلوى بالفراوله بإجمالي عدد 30000 قطعه حلوى، وكذلك عدد 960 زجاجة فولت مشروب طاقه زنه العبوه 200 مل، وذلك كونها بدون مستندات ويشتبه فى صلاحيتها للاستهلاك، حيث جاء ذلك بناءاً على تنفيذ ما جاء بتوجيهات وكيل الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة السيد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والسيد رفاعي أحمد سليم رئيس الرقابة والسيد أحمد ربيع والسيد رومانى إبراهيم المفتشون بالمديرية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات السابقة الذكر وتحرير المحاضر القضائية وجارى العرض على النيابة العامة.

كان الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة وضعت خطتها لشهر رمضان المعظم لمتابعة أعمال مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

وقال إنه تم إصدار كتاب دورى لمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف أعمال اللجان الرقابية على المطاحن والمخابز وكذا السلع المعروضة بالأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وكذا تكثيف الرقابة على مستودعات البوتاجاز.

تموين الاقصر

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تموين الأقصر استمرار حملات الرقابة

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