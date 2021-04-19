«أوقاف الإسماعيلية»: لم نرصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في المساجد

قال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه يتابع منذ بداية شهر رمضان الكريم، التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا، خلال الصلاة، خاصة صلاة التراويح، مشيرًا إلى أنه لم يتم إغلاق أي مسجد خلال الفترة الماضية، ويعمل مفتشي الإدارات بشكل مستمر للتفتيش على المساجد.



وأكد عبادة، أننا نثق في وعي وثقافة رواد المساجد، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيكون ثقافة كل المواطنين في كل الأماكن بإذن الله تعالى، مؤكدًا على استمرار عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى المديرية محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

وتابع الشيخ صبري عبادة، أنه يتم التنبيه على جميع المساجد والأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد مع فتح المساجد طوال شهر رمضان، والتأكيد على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي ومراعاة مسافات التباعد، مؤكدًا أن جميع دورات المياه مغلقة في المساجد، فيما شدد على جميع مسؤولي المساجد والأئمة منع إقامة أي مناسبات اجتماعية بالمساجد وملحقاتها واقتصار صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فقط.



وأوضح عبادة، أن صلاة العشاء والتراويح بالمسجد فيما لا يزيد عن نصف ساعة، ويتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلق المسجد بعد انتهاء كل صلاة مباشرةً، بالإضافة إلى عدم السماح بالتواجد بالمسجد فى غير أوقات الصلاة، وحظر إقامة أي موائد رمضانية بالمساجد ومحيطها، وتم التأكيد على مديري الإدارات الفرعية ورؤوساء الأقسام الدعوية بالمديرية، على حظر الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد، وحظر إقامة أي نشاط دعوى من دروس وقوفل بالمسجد، بالإضافة إلى حظر فتح مصلي السيدات إلا المصلى المصرح لها بأذن كتابي من المديرية، وحظر فتح دورات المياه بالمساجد، وحظر المسابقات الرمضانية بالمساجد، وحظر مبردات المياه ورفعها من المساجد، وعدم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية والإكتفاء بالسماعات الداخلية فقط ما عاد الأذان وخطبة الجمعة، وعدم إقامة صلاة الجنازة بالمسجد لحين إشعار آخر، والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد بالمسجد، مع التأكيد على الوضوء بالمنزل، واصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين.



وشدد على التزم مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد.

وقال عبادة، إن المواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وحريصون على ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التجمع أمام المساجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة، مضيفا أن حملات التعقيم والتطهير والتنظيف مستمرة يوميًا، ويجري تطهير المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل مدينة، وذلكم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

فيما حددت وزارة الأوقاف الضوابط والإجرءات الصارمة التي تتعلق بائمة المساجد والعاملين والإدرايين، والضوابط التي سيتم فرضها علي المواطنين خلال شهر رمضان، وأنه لن يتم السماح بتجاوز هذه الإجراءات والضوابط، ومن المقرر اتخاذ إجراءات صارمة في حال تجاوز تلك الإجراءات في أي من المساجد، تصل إلى غلق المسجد ومحاسبة المقصرين من العاملين.

ومن أبرز الإجراءات تتمثل في مراعاة مسافة التباعد وعدم التكدس وجلب المصلي الخاص بالمصلين واتداء الكمامات للجميع داخل المسجد وتكثيف النظافة المستمرة والتعقيم للمساجد من جانب العاملين داخل المساجد.