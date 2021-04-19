اليابان تدرس السماح لأطباء الأسنان بإعطاء لقاح كورونا

وسط مخاوف من ندرة الأطباء والممرضات

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، إن بلاده تدرس السماح لأطباء الأسنان بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وسط مخاوف من ندرة الأطباء والممرضات بمجرد أن تصل حملة التطعيم إلى الحد الأقصى.



وأضاف كاتو - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الإثنين -: "سننظر فيما هو ضروري لضمان حصول اليابانيين على التطعيم بسرعة وأمان".



ومنذ أن أطلقت اليابان حملة التطعيم الخاص ضد فيروس كورونا منتصف فبراير، تلقى حوالي 1.2 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر الأمريكية، وهو اللقاح الوحيد الذي وافقت عليه وزارة الصحة اليابانية حتى الآن.

اليابان تبدأ في تطعيم كبار السن بلقاح المضاد لفيروس كورونا

وتفيد بيانات حكومية بأن 13 ألف شخص آخر تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر تناولوا الجرعة الأولى.

ويشار إلى أن نقص الإمدادات هو السبب الرئيسي لبطء طرح التطعيمات، مما تسبب في تأخر اليابان كثيرًا عن دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة.



وأبرمت اليابان صفقات توريد مع شركتي استرازينيكا وموديرنا، لكن لقاحاتهما في انتظار موافقة وزارة الصحة اليابانية.

ومن جانبه، أعلن الوزير الياباني المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا تارو كونو، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تزيد شركة فايزر الأمريكية إمداداتها من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، مما يسمح للبلاد بشراء جرعات كافية بحلول نهاية سبتمبر المقبل لتطعيم جميع السكان المؤهلين.

وقال تارو كونو في تصريح أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا اتفقا على زيادة الإمدادات خلال المحادثات الهاتفية التي أجريت أمس في إطار زيارة رئيس الوزراء الياباني لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف كونو: "سنعمل على جدول زمني مفصل".

وبموجب عقود طوكيو الحالية مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة، من المقرر أن تتلقى اليابان لقاحات تتألف من جرعتين تكفي لـ 72 مليون شخص.

وبشكل عام، تخطط الحكومة اليابانية حاليًا لتوفير التطعيم لجميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، أي حوالي 110 ملايين شخص.