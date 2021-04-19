الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلالة المتحورة وراء ارتفاع الإصابات

تايلاند تسجل 1394 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 43 ألفا

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 1394 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 43 ألفا و742 حالة.


وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 104 وفيات.


وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

عالم فيروسات سلالة كورونا المتحورة وراء ارتفاع إصابات تايلاند

ومن جانبه، أكد البروفيسور يونج بوفوراوان، عالم الفيروسات والأستاذ بجامعة "شولالونجكورن" التايلاندية، أن سلالة فيروس "كورونا" المتحورة التي ظهرت أولًا في بريطانيا هي السبب وراء مجموعة الإصابات الأخيرة التي تم اكتشافها في بانكوك والتي يحتمل أن تكون انتشرت الآن في مقاطعات أخرى.

وحذر يونج، حسبما أوردت صحيفة "ذا تايجر" التايلاندية، من أن هذه السلالة التي يطلق عليها (بي117) تعد معدية أكثر بمعدل 1.7 مرة مقارنة بالسلالة الأصلية التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية.. داعيًا المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري خلال عطلة رأس السنة التايلاندية التي توافق 13 أبريل الجاري.

وقال عالم الفيروسات التايلاندي، إنه بدون اتخاذ إجراءات كافية للحد من الأنشطة شديد الخطورة خلال عطلة رأس السنة التايلاندية، قد يتم تسجيل آلاف الإصابات بفيروس "كورونا" يوميًا.

كما أعرب مسئولون عن دهشتهم حول كيفية وصول السلالة البريطانية إلى تايلاند رغم الإجراءات الصارمة وبروتوكولات الحجر الصحي المشددة.

وأوضح يونج أنه إذا تم تسجيل إصابات عديدة بفيروس "كورونا"، لن يكون التحفيز الاقتصادي من خلال الترويج للسياحة مجديًا لأنه لن يرغب أحد في السفر إلى منطقة يتفشى بها وباء.

 

فيروس كورونا فيروس كورونا تايلاند الفيروسات عالم الفيروسات

الأكثر قراءة

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي شهر ابريل 2021| شكاوي الخط الارضي

مع اشتداد الموجة الثالثة لكورونا.. كيف يتم التعامل مع أزمة تخزين الأدوية؟

أمريكا تدعم التشيك في ردها على أنشطة روسيا

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

«تجارة الخصلات».. عصابات تهريب الشعر في زمن كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين

فلسطين: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالقدس

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين