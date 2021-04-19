أمريكا تدعم التشيك في ردها على أنشطة روسيا

دول أوروبية تطرد 18 دبلوماسيا روسيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعم واشنطن التشيك في ردها على أنشطة روسيا على أراضيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب جمهورية التشيك في ردها الحازم على أعمال روسيا التخريبية على الأراضي التشيكية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "علينا أن نتصرف بحزم للرد على الإجراءات الروسية التي تهدد سلامة الأراضي، أو أمن الطاقة أو البنية التحتية الحساسة لحلفائنا وشركائنا".

وكانت دول أوروبية قد أعلنت دعمها للتشيك، حيث قامت بطرد 18 دبلوماسيا روسيا، تم تعريفهم على أنهم "جواسيس".

وطردت التشيك، السبت الماضي، 18 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس.



وجاء القرار التشيكي، بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، فرض عقوبات ضد 32 كيانًا وشخصية روسية، على خلفية مزاعم بشأن تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، وكذلك عقوبات ضد 5 أفراد و3 شركات في شبه جزيرة القرم. حسبما ذكرت وكالة نوفوستي.

ومن جانبها، استدعت وزارة الخارجية الروسية أمس الأحد، سفير التشيك لدى موسكو، وذلك بعد قرار براغ طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية من أراضيها.



وقال مصدر بالخارجية الروسية -حسبما أفادت وكالة أنباء نوفوستي "علمنا أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير التشيكي بدون إعطاء أي تفاصيل أخرى".



وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات للرد على جمهورية التشيك فيما يتعلق بطرد الدبلوماسيين الروس.



وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية وسنتخذ إجراءات الرد، التي تجعل منفذي هذا الاستفزاز يدركون مسؤولياتهم الكاملة عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين بلدينا".



وأضاف البيان: "اتخذت السلطات التشيكية قرارًا غير مسبوق بطرد 18 موظفا من السفارة الروسية بذرائع لا أساس لها"، نافيا تورط موسكو في انفجار 2014 في مستودعات عسكرية بمنطقة فربتيس.

ووصف البيان هذا الاتهام بـ"السخيف"، لافتا إلى أن القيادة التشيكية ألقت بالذنب في الانفجارات في وقت سابق على الشركات التي تمتلك هذه المستودعات.



وتابعت الخارجية الروسية في بيانها: "إن هذه الخطوة العدائية جاءت استمرارًا لسلسلة من الإجراءات المعادية لروسيا، التي اتخذتها جمهورية التشيك في السنوات الأخيرة، ومن المستحيل عدم رؤية الأثر الأمريكي فيها".

وأعلنت وكالة الأمن الفيدرالي الروسية السبت أنها اعتقلت القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن "ألكسندر سوسونيوك" اعتقل يوم الجمعة "متلبساً أثناء تلقيه معلومات سرية من مواطن روسي.

وقالت الوكالة الأمنية، التي تعد وريثا لجهاز الاستخبارات السوفيتي السابق "كي جي بي"، إن تلك المعلومات تضمنت معلومات من قاعدة البيانات الخاصة بالوكالة، وقواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون الأخرى. وأضافت أن إجراءات تتماشى مع القانون الدولي ستطبق على الدبلوماسي بسبب نشاط كان من الواضح أنه معاد لروسيا.