6506 إصابات جديدة و214 وفاة بكورونا في أوكرانيا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 1.48 مليون

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 6 آلاف و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و953 ألفا و16 إصابة.



وقال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 214 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 40 ألفا حالة وفاة.

ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا المستجد

وأشار إلى أنه تعافى 5 آلاف و598 شخصا آخر من إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى مليون و487 ألفا و677 شخصا.

وصول الدفعة الأولى من لقاح "فايزر- بيونتيك" إلى أوكرانيا

ووصلت الدفعة الأولى من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا إلى أوكرانيا الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن الدفعة الأولى تتكون من 117 ألف جرعة وصلت إلى مطار كييف اليوم.

ويستخدم لقاح "فايزر- بيونتيك" الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، كما أثبتت نتائج الدراسات السريرية فعالية اللقاح بنسبة 95%.

خطة أوكرانيا في التطعيم بلقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد

حسب خطة التطعيم الأوكرانية، من المقرر استخدام الدفعة الأولى من لقاح فايزر- بيونتيك في تطعيم موظفي هيئة الطوارئ الحكومية ودائرة حرس الحدود الأوكرانية، وبدأت أوكرانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 24 فبراير الماضي.

“كييف” أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد

وتم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة كييف تليها منطقة خاركيف ثم لفيف.