1287 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

العقوبات تعوق شراء اللقاح

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية 1287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 183 ألفا و190 حالة، تعافي منها ما يزيد عن 165 ألف حالة.



ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفا و333 حالة .. في حين بلغت حصيلة الوفيات 1905 حالات بعد تسجيل 17 حالة جديدة.

العقوبات تعوق شراء 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية في فنزويلا، خورخي أرياس، إن العقوبات الاقتصادية التي تخضع لها البلاد أعاق شراء 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا المستجد.

وأضاف أرياس، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الخميس، أنه لو لم يتم حظر التمويل الفنزويلي (في الخارج) لكانت البلاد استطاعت شراء قبل ثلاثة أشهر 30 مليون لقاح لتطعيم مواطنيها.

وكانت فنزويلا التي تقع في أمريكا الجنوبية شهدت عودة ظهور (كوفيد- 19) بعد الذروة الأولى في أغسطس الماضي، حيث تم تسجيل 1526 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة الثلاثاء الماضي.

يذكر أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أعلن، الأحد الماضي، عن تمديد الحجر الصحي في محاولة لاحتواء انتشار عدوى السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.



أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تمديد الحجر الصحي في البلاد، في محاولة لاحتواء انتشار عدوى السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد.



وقال مادورو: "يجب الحفاظ على الحجر الصحي الصارم في الأيام السبعة المقبلة، لاستكمال 21 يومًا، ويجب بذل كل الجهد لحماية أنفسنا".



وحذر رئيس فنزويلا من السلالة البرازيلية للفيروس: قائلًا: "إن المتغيرات البرازيلية لها حمولة فيروسية قوية، ويجب على السلطات الصحية اتخاذ إجراءات صارمة".

ووصل الشهر الماضي، دفعة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لكورونا إلى فنزويلا، على متن طائرة هبطت في مطار «سيمون بوليفار» الدولي بكاراكاس.



وتم استخدام الدفعتين الأولى والثانية من «سبوتنيك V» لتطعيم أطقم الفرق الطبية الفنزويلية.