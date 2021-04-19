الهند تسجل نحو 274 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند 273 ألفا و810 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 15 مليونا و61 ألفا و919 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها ألفًا و619 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 178 ألفا و769 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 144 ألفا و178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 12 مليونا و953 ألفا و821 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و929 ألفا و329 شخصا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية امس الأحد تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 14.8 مليون حالة لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع وفيات الهند جراء كوفيد-19 إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.

والأسبوع الماضي، سجلت الهند أكثر من 116 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، و630 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية حوالى 13 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 166 ألفا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.