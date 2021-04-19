الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا

بر الصين الرئيسي يسجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 مقابل 16 قبل يوم

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 18أبريل نيسان نزولا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 16 بعد أن كانت 15 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90510 حالات بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس الأحد تسجيل البر الرئيسي 16 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 17 أبريل ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج وقالت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض تراجعت إلى 15 بعد أن كانت 19 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

وأظهرت بيانات نشرتها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن البلاد استخدمت نحو 3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 في إطار عملية التطعيم يوم 16 أبريل، مما رفع العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاحات إلى 187.37 مليون.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.