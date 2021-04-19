الإثنين 19 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تحظر الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين

هونج كونج
هونج كونج

قالت السلطات في هونج كونج،في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين إنها ستعلق الرحلات الجوية من
الهند وباكستان والفلبين، وذلك ابتداء من 20 أبريل لمدة أسبوعين بعد اكتشاف سلالة كوفيد-19 المتحولة (إن501واي) في المركز المالي الآسيوي للمرة الأولى.

وأكدت الحكومة أنه سيتم تصنيف الدول الثلاث على أنها "عالية الخطورة للغاية" بعد تسجيل عدة إصابات وافدة تحمل هذه السلالة في هونج كونج خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

وسجلت هونج كونج 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 29 إصابة وافدة في أعلى حصيلة يومية منذ 15 مارس آذار. وسجلت هونج كونج في المجمل أكثر من 11600 إصابة و209 حالات وفاة.

وحثت سلطات هونج كونج السكان على التطعيم ضد فيروس كورونا في لاالوقت الذي لم يتم فيه تطعيم إلا نحو تسعة في المئة فقط من سكان المدينة البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة.

ووسعت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج التطعيم في المدينة ليشمل اولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عاما لأول مرة مع استهدافها زيادة الإقبال الضعيف على التطعيم بين السكان.

وأفادت صحيفة "South China Morning Post" أمس الأحد، بأن سلطات هونج كونج  فرضت حجرا صحيا على 80 ساكنا لمنزل واحد لمدة 3 أسابيع، بعد اكتشاف أول حالة لإصابة أحدهم بطفرة N501Y من سلالة كورونا.

ويعتبر حاليا أن طفرة N501Y موجودة في السلالتين البريطانية والجنوب إفريقية على حد سواء.

وتم العثور على هذه الطفرة، الجمعة الماضية، لدى رجل بالغ من العمر 29 عاما عاد في 19 مارس الماضي من دبي، حيث كان يعمل مهندسا هناك. 

وكتبت الصحيفة أن الحجر المفروض على 80 ساكنا للمنزل يعد من "أشد الإجراءات للإشراف على انتشار المرض".

ونقلت عن تصريح ممثل لوزارة الصحة في هونج كونج أن فرض الحجر الصحي ضروري "لأن هذه الطفرة من السلالة تعد أكثر عدوى.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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