المغرب يسجل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 10 وفيات و364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 600 إصابة يوم أمس.

و بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد (كوفيد -19) في المملكة إلى 505811 حالة و الوفيات إلى 8945.

و لفتت الوزارة إلى تعافي 273 حالة ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 491810 أشخاص.

و في وقت سابق ، كشفت وزارة الصحة المغربية، أن المملكة تلقت الحصة الأولى من الجرعات المضادة لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، و ذلك بموجب آلية "كوفاكس".

و بحسب بيان للوزارة، فإن المغرب تمكن، بفضل نظام “كوفاكس”، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19″، و التي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

و لم تذكر الوزارة حجم هذه الحصة، ولا حتى حجم الحصص المقبلة، إذ اكتفت بالقول إنها تعتبر إمدادا تكميليا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير 2021 بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة و خلال موسم الحج و الموائد الجماعية و غيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو فيروس (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.