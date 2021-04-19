مها محسن سليمان تكتب: «الاختيار 2».. ملحمة وطنية فى إطار معركة الوعى

يساورني منذ فترة شعور بالرغبة في الكتابة عما سأحكيه في السطور التالية، إلا أن شيئاً في نفسي دعاني لأن أنتظر عرض ملحمة الاختيار الجديدة التي هي امتداداً للملحمة الأولى والتي أخذت معها روح المصريين إلى مستوى معنوي توعوي من نوع مختلف.

صَدَقَ شعوري بضرورة الانتظار، فالحلقات الستة التي شاهدناها حتى الآن من الاختيار ٢ قد أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك تلك المؤامرة التي حِيكت ضد الدولة المصرية وشهدنا فصولها منذ عقد من الزمان وما تلاه، وبالطبع لم يكن هذا العقد هو بالجديد على مؤامراتهم الممتدة منذ القرن الماضي وعلى مدار عدة عقود لا عقد واحد، فقد تناولت الحلقة الخامسة من المسلسل بكل شجاعة، وبراعة، وإتقان، تفاصيل الحدث الأكبر الذي لطالما تباكت به الجماعة الإرهابية على مدار السنين الماضية، واستغلته كمظلومية مصطنعة شديدة الإتقان والتسويق الإعلامي الدولي والمحلي، رغماً عن كونه صنيعة إخوانية خالصة، سبعة وأربعون يوماً من الفوضى في محيط سكني من أكثر المناطق بشرق القاهرة حيوية، سبعة وأربعون يوماً من التعبئة البشرية والسلاحية والإعلامية.

بالطبع لم يكن اختيار المكان من قبيل الصدفة، فتلك الجماعة لا تترك شيئاً دونما تخطيط معقد ومتشابك وأهدافه قريبة وبعيدة المدى، فاختيارهم لتلك البقعة كانت لوضع رمزية دينية في المقام الأول تماماً كما هي عادة اليهود في كل قصصهم على مدار التاريخ وهم بطبيعة الحال الفصيل الأقرب للتشبيه بهم، هذا إضافة إلى قرب تلك البؤرة من دوائر تجمعاتهم بحي مدينة نصر وبؤر صنع كل أعمالهم الإرهابية قبل وبعد تاريخ الفض، كما أنه على مقربة من مقر الحكم بمصر الجديدة وهو المكان الذي انطلقت منه شرارة أكبر ثورة جماهيرية ضد استعمار محلي على مر التاريخ.

أعود بذاكرتي فأتذكر العام الذي سبق ثورة يونيو 2013، فقد كنا اعتدنا القيام بتدريب الكوادر الأفريقية القضائية بمركز الدراسات القضائية، حيث سبق لي التعامل مع قيادات سابقة بهذا المركز إلى أن تولى رئاسته في عهد الإخوان أحد عناصرهم الهامة، الذي كنت قد قمت بزيارة لمكتبه بعد توليه المنصب، وأتذكر أنه كان بعد إقرار الدستور الإخواني فما لبثت وأن دخلت مكتبه حتى بدأ أن يوزع علينا نسخ من هذا الدستور بابتسامة المنتصرين مُعَلِقاً بأنه أعظم الدساتير الإنسانية في الوجود.

وقام بتوزيع الشيكولاتة احتفالاً بهذا الانتصار وفقاً لما قاله، وما أن تَلَفَتُ حولي لأستوعب المكان والزمان الذي أنا به، حتى أن فوجئت بشاشة التلفاز على قناة ٢٥ يناير التي لا يقوم بتغييرها إلى أي قناة بديلة، قلت في نفسي وقتها يا الله من أنتم وكيف ظهرتم جميعكم بتلك السرعة في كل تلك المناصب الحيوية؟! وماذا نحن مقبلون عليه؟! تنهدت وقلت لكِ الله يا مصر.

وما هي إلا أشهر معدودات حتى صار وزيراً للعدل في حكومة هشام قنديل مايو 2013، واستقال في يوليو 2013 وتم اعتقاله في نوفمبر 2018 من منزله بالمنيا على خلفية أمر ضبط وإحضار من النائب العام يؤكد تورطه مع الجماعة الإرهابية في بعض أعمال العنف وبث أخبار كاذبة.

تذكرت أيضاً ما قالته لي إحدى الصديقات عن ارتياد ابنتها لجمعية إسلامية في غير أوقات الدراسة والتي تقوم بتنظيم أنشطة ذات طابع "ملتزم للصغار" وفقاً لما قالته، كانت أول مرة لي أسمع فيها مصطلح "كارتون إسلامي" وأثار المصطلح فضولي للسؤال، فأجابت تلك الصديقة بأن ما يتم عرضه هو بمثابة نموذج محاكاة مصغر لحياة المسلمين كما يجب أن تكون، فالأطفال يرتدون الجلباب، والبنات جميعهن محجبات، والحوار باللغة العربية، والمصطلحات المتناولَة فيما بين الشخصيات هي كلها تجسيد لحياتهم في الواقع، فقلت لها فوراً ده فكر إخواني صرف طبعاً لأن حياتنا مش كده إحنا خليط مختلف وده من قبيل الرحمة، فأجابت بكل أريحية أعلم أنهم إخوان ولا غضاضة عندي، هم الأفضل لي في تنشئة أطفالي !!

كل الدلائل من حولي ومن حولنا جميعاً كانت تشير إلى سيطرة كل رجال الجماعة على العديد من المناصب الحيوية بالدولة في زمن قياسي يسبب الصدمة، تماماً كما خطط انتشار الجيوش في أوقات الأزمات، خططهم دائماً وأبداً مُعدّة سلفاً تشمل كافة التفاصيل الدقيقة التي لا ولم تكن لترقى لمستوى تخيل أي فرد طبيعي، حتى برغم كل الأحداث التي مرت بها الكنانة منذ تأسيس البنّا لجماعته الإرهابية بفعل الاستعمار، وبرغم كافة التفاصيل والحقائق التي تناولها وحذّر منها المسلسل العبقري "الجماعة" الذي سطّر حلقاته وأجزائه الاثنين، العبقري الراحل/ وحيد حامد عام 2010، وقام بتجسيد شخصيته الأساسية الفنان المبدع/ إياد نصار، وكذا التفاصيل الدقيقة التي تناولها الكتاب الأشهر العاكس لحياة الجماعة بقلم الدكتور/ ثروت الخرباوي، المنشق عن الجماعة منذ سنين، وهو الكتاب الأصدق على ما أظن لأنه يأتي من قلب الجماعة لا من خارجها.

أعود أكثر وأكثر بذاكرتي للخلف فأتذكر سنيني الجامعية، وعدد المرات والمرات التي اقتحم علينا فيها ذوو الذقون الإخوانية حَرَم قاعات المحاضرات ليكتبوا على السبورة شعاراتهم التحذيرية "أقم صلاتك قبل مماتك" ، "حِجابك قبل مماتك" ، "احذروا عذاب القبر" ، لم أكن لأفهم بأية حال تلك اللهجة المُنَفِرّة والتسويق المشوّه لذلك الدين الحنيف الذي تربيت ونشأت على وسطيته وسماحته ورحمته.

أعلم أنني قد أكون بالغت في بعض توصيفاتي، وذِكري للعديد من المواقف الدالة على عمل تلك الجماعة على أكثر من محور منذ نشأتها (كالمدارس والجامعات والجمعيات الخيرية والمجتمعية) مستهدفين في ذلك فئات النشء والشباب وكبار السن أيضاً، وكذا التأكيد على عدم التفاتنا نحن السواد الأعظم من الأمة المصرية لحجم التهديد الذي تمثله تلك الجماعة السوداوية لكيان هذا الوطن ونسيجه مؤسساته، وهي ذاتها الجماعة الغارقة في تاريخ أسود ممتلىء بالاغتيالات والتفجيرات والمحارق وإحداث الفوضى والخراب.

لكن هدفي من هذا، هو الربط بكل الأحداث التي تناولها مسلسل الاختيار ٢ في نسخته الثانية العبقرية في تفاصيلها، فأرى أن هناك واجباً وطنياً نحو متابعة هذا العمل الدرامي الفريد لكونه يلمس فترة عصيبة جداً من حياة المصريين المعاصرين، يظهر لهم الجانب الخفي من الأحداث، يكشف لهم المشهد بشكل رأسي لا أفقي.



كما أن هناك واجباً إنسانياً من ناحية أخرى يتمثل في ضرورة التأمل ما بين السطور، والوعي والإدراك لما ذقنا مرارته وشاء رب المولى بأن يلطف بنا ويمر علينا كنار إبراهيم التي صارت برداً وسلاماً، والتحصن لكل ما قد يحاك بمستقبل هذا الوطن النفيس.



نقولها ونكررها من بعد السيد رئيس الدولة المصرية

المعركة منتهتش

معركة الوعي

كونوا على قدر حجم وعِظم وطنكم الغالي