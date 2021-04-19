أقوى من المخدرات.. رحلة محمود 15 سنة إدمان انتهت بالتعافى

“الحياة رحلة.. رحلة طويلة كلها اختبارات يا تنجح وتعدي يا تقع في دوامات ملهاش آخر”، هكذا يصف “محمود” متعافٍ من الإدمان حياته.

يقول محمود: “رحلتي مع المخدرات بدأت من وأنا عندي ١٥ سنة، بدأت بتجربة طايشة مع صحابي، كنت مفكر إني بس بجرب وهقدر أوقف وقت مانا عايز، جملة سهلة جدًا على اللسان بس، الدوامة خدتني والطريق بدأ يترسم، وكل خطوة فيه بمخدر جديد، مرة حشيش مرة هيروين وكل ده وأنا لسه مفكر نفسي هعرف أبطل في أي وقت لحد ما أدمنت كل أنواع المخدرات".

وأضاف: "غرقت.. اتحبست في سجن الإدمان والضعف والوحدة والعوز، بعد ما كل اللي حواليا سابوني لأني بقيت عالة، مش بس كدة، بقيت خطر يهدد كل اللي يقرب مني، حاولت كتير أنقذ نفسي من الدوامة دي وفشلت، يئست من الحياة وفقدت الأمل في التعافي وفكرت في الانتحار، كنت لا عارف أعيش ولا حتى عارف أموت".

وعن بداية تعافيه، يقول محمود: “وفي وسط كل العتمة جالي النور، لقيت الإيد اللي بتنقذني من دوامة الإدمان وقت ما كل إيد كانت بترفضني وكل باب يتقفل في وشي، (إنت أقوى من المخدرات).. مكانتش مجرد كلمة في إعلان ولا صوت لنجم كبير زي محمد صلاح.. دي كانت إيد بتهزني بقوة وتفوقني.. باب أمل بعد اليأس وطاقة نور بعد العتمة”.

واستكمل: "سألت صاحبي - متعافٍ - عن طريق الخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ١٦٠٢٣، وروحت المستشفى وهناك مع أخصائي الخط الساخن لقيت السند والمشورى والإنقاذ، شخّصوا حالتي ورسمولي طريق الرجوع.. الرجوع للحياة.. كل خطوة بأمل جديد.. جلسات.. رحلات.. اجتماعات".



وأكد: “من الديتوكس للتعافي خطوات كتير سهلوها عليا وكل ده ببلاش وبمنتهى الحب..العلاج مكنش ليا لوحدي ده كان لكل اللي حواليا من خلال جلسات الإرشاد الأسري.. قعدوا مع أهلي وفهموهم حالتي وإيه هي مراحل التعافي وعرفوهم يتعاملوا معايا إزاي، ربطوني تاني بأهلي، رجعولنا كلنا الحياة، ومن خلال جلسات وندوات مشروع مودة رجعت علاقتي بزوجتي تاني وقدرت أحافظ على عيلتي، تعافيت وقدرت أخرج من دوامة الإدمان.. حسيت إني بتولد من جديد.. وابتديت بداية جديدة وده قرض من بنك ناصر للمتعافين من الإدمان.. ساعدوني أعمل مشروعي من خلال قرض المتعافين وعملت محل كوافير رجالي، وقفت على رجلي ومشروعي نجح ويوم بعد يوم حسيت بمعنى الحياة، لحد النهاردة مسابونيش ولسه معايا في الرعاية النهارية ودي بتكون اجتماعات أسبوعية بنتقابل فيها ونسمع بعض ونشارك أفكارنا".

واختتم: "أنا النهارده مكمل 3 سنين و7 أشهر و21 يومًا تعافي من الإدمان.. بقيت محمود جديد.. محمود الأب اللي بقى قادر يبص لأولاده ويكون ليهم قدوة.. محمود اللي عايز يقول لكل شاب إن المخدرات دوامة بتسرق الحياة باسم التجربة.. وعايز أقول لكل شاب بيتعاطى انقذ نفسك من طريق الموت إنت أقوى من المخدرات".