المكسيك.. 1506 إصابات جديدة بكورونا و111 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 1506 إصابات جديدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد و111 وفاة مرتبطة به في المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في البيان أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 2305602 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 212339 حالة.

وبحسب الحكومة المكسيكية فإن العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة قد يكون أعلى بكثير، علما أن ثمة إحصاءات منفصلة تم نشرها مؤخرا تدل على أن حصيلة الوفيات الحالية تزيد عن المؤشرات المؤكدة رسميا بنسبة 60% على الأقل.

و في وقت سابق أعلن ، وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، أن الولايات المتحدة سترسل 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم الإعلان عن خطة تصدير اللقاحات الأمريكية بالتزامن مع إعلان أن المكسيك ستتخذ إجراءات صارمة ضد تدفق المهاجرين على الحدود الأمريكية.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بـ 199 ألفا و455 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 2.6سنة لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم ضد كورونا في المكسيك قبل حوالي 13 أسبوعا في البلاد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

و أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.