أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الإثنين 19-4-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة ، أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 19-4-2021 ، وفقًا للتحديثات الأخيرة، في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 19-4-2021

سعر اليورو في البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو الأوروبي في السوق المحلي المصري اليوم بنحو قرشين مقابل الجنيه المصري ، ليصل إلى مستوى 18.72 جنيه للشراء و 18.85 جنيه للبيع.

ووفقًا للتداولات الصباحية اليوم الإثنين، جاء أدنى سعر للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية في بنك مصر ليصل إلى مستوى 18.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم، داخل أكبر مصرفين حكوميين في السوق المصرية الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وداخل بنكي أبو ظبي الإسلامي وبنك تنمية الصادرات، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

تراجعت مستويات شراء وبيع العملة الإنجليزية الجنيه الإسترليني داخل البنوك الحكومية لتصل إلى مستوى 21.41 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري داخل بنك فيصل الإسلامي إلى 21.43 جنيه للشراء، 21.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم ، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع ببنك مصر.

ووصل سعر الدرهم الأماراتي في بنك قطر الوطني مقابل نظيره المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بينما أظهرت شاشات التداول اللحظي داخل البنوك استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم 4.15 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.

ويقدم بنك المصرف المتحد أدنى مستوى للسوق المحلية لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.03 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع.