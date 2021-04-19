سعر الريال السعودى فى السوق المصرى اليوم الإثنين 19-4-2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-4-2021، ليسجل متوسط سعره في السوق المصري 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

ويقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية و الخاصة العاملة بالأسواق المحلية المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19-4-2021

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند مستويات 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي

ووصل سعر العملة السعودية داخل فروع بنك التجاري الدولي، في السوق المصرية، إلي 4.15 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند مستوي4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

ويواصل سعر صرف عملة المملكة السعودية مقارنة بالجنيه، استقراره اليوم، عند 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي اليوناني

وفي البنك الأهلي اليوناني، حقق سعر الريال السعودي مقارنة بنظيره المصري، سعر 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقارنة بنظيره المصري، في عند مستوى 4.06 و4.19 جنيه للشراء والبيع بفروع بنك الكويت الوطني.

جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة كما أنه يعادل الدولار الأمريكي عند مستوي 3.75 ريالاً و يرتبط الريال بالدولار الأمريكي منذ 1986.