موعد أذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 19-4-2021

يبحث الكثير من المسلمين حول جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 19-4-2021 ، وذلك نظرا لشهر رمضان الكريم حيث يريد أن يعرف المسلم موعد الصلاه ليكف عن الطعام والشراب ليستعد لصيام يوم جديد.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 19-4-2021

وتنشر الدستور اليوم الإثنين موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 19-4-2021.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الإثنين 19-4-2021 في القاهرة والمحافظات

1 - موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة (3:52 صباحًا).

2 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية (3:55 صباحًا).

3 - موعد أذان صلاة الفجر في طنطا (3:51 صباحًا).

4 - موعد أذان صلاة الفجر في اسيوط ( 4:00 صباحًا ).

5 - موعد أذان صلاة الفجر في المنصورة ( 3:49 صباحًا ).

6 - موعد أذان صلاة الفجر في المنوفية (3:51 صباحًا ).

7 - موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 3:45 صباحًا ).

8 - موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة (3:48 صباحًا ).

9 - موعد أذان صلاة الفجر في الدقهلية ( 3:50 صباحًا ).

10 - موعد أذان صلاة الفجر في العريش ( 3:55 صباحًا ).

11 - موعد أذان صلاة الفجر في المحلة الكبرى (3:50 صباحًا ).

12 - موعد أذان صلاة الفجر في قنا (3:54صباحًا ).

13 - موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:34 صباحًا ).

14 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعيلية ( 3:47 صباحًا ).

15 - موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد ( 3:45 صباحًا ).

16 - موعد أذان صلاة الفجر في رفح ( 4:42 صباحًا ).

17 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم (3:56 صباحًا ).

18 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج (3:58 صباحًا ).

19 - موعد أذان صلاة الفجر في مرسي مطروح (4:05 صباحًا ).

20 - موعد أذان صلاة الفجر في الأقصر (3:56 صباحًا ).