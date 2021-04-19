موعد أذان صلاة الفجر اليوم فى القاهرة والمحافظات 19-4-2021
يبحث الكثير من المسلمين حول جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 19-4-2021 ، وذلك نظرا لشهر رمضان الكريم حيث يريد أن يعرف المسلم موعد الصلاه ليكف عن الطعام والشراب ليستعد لصيام يوم جديد.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 19-4-2021
وتنشر الدستور اليوم الإثنين موعد أذان صلاة الفجر اليوم في القاهرة والمحافظات 19-4-2021.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم الإثنين 19-4-2021 في القاهرة والمحافظات
1 - موعد أذان صلاة الفجر في القاهرة (3:52 صباحًا).
2 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية (3:55 صباحًا).
3 - موعد أذان صلاة الفجر في طنطا (3:51 صباحًا).
4 - موعد أذان صلاة الفجر في اسيوط ( 4:00 صباحًا ).
5 - موعد أذان صلاة الفجر في المنصورة ( 3:49 صباحًا ).
6 - موعد أذان صلاة الفجر في المنوفية (3:51 صباحًا ).
7 - موعد أذان صلاة الفجر في شرم الشيخ ( 3:45 صباحًا ).
8 - موعد أذان صلاة الفجر في الغردقة (3:48 صباحًا ).
9 - موعد أذان صلاة الفجر في الدقهلية ( 3:50 صباحًا ).
10 - موعد أذان صلاة الفجر في العريش ( 3:55 صباحًا ).
11 - موعد أذان صلاة الفجر في المحلة الكبرى (3:50 صباحًا ).
12 - موعد أذان صلاة الفجر في قنا (3:54صباحًا ).
13 - موعد أذان صلاة الفجر في أسوان ( 4:34 صباحًا ).
14 - موعد أذان صلاة الفجر في الإسماعيلية ( 3:47 صباحًا ).
15 - موعد أذان صلاة الفجر في بورسعيد ( 3:45 صباحًا ).
16 - موعد أذان صلاة الفجر في رفح ( 4:42 صباحًا ).
17 - موعد أذان صلاة الفجر في الفيوم (3:56 صباحًا ).
18 - موعد أذان صلاة الفجر في سوهاج (3:58 صباحًا ).
19 - موعد أذان صلاة الفجر في مرسي مطروح (4:05 صباحًا ).
20 - موعد أذان صلاة الفجر في الأقصر (3:56 صباحًا ).