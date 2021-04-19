الإثنين 19 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات فى مصر اليوم الإثنين 19-4-2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

 يرصد لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة ، مواعيد القطارات في عدد من محافظات الوجهين البحري و القبلي اليوم الإثنين 19-4-2021.

 

 مواعيد القطارات في مصر اليوم الإثنين 19-4-2021

 

 أولاً: مواعيد قطارات الوجه البحري 

قطار رقم 818: ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.

قطار رقم 2 تنطلق رحلة القطار من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.

قطار رقم 1202: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.

قطار 1108: وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.

قطار رقم 4: تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.

قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرا.

قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 15.10 بعد الظهر.

قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 بعد الظهر. 

قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط ( مكيف - مميز) موعد قيامه الساعة 19.20 بعد الظهر.

 ثانيًا : مواعيد قطارات الوجه القبلي 

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20 ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 983 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 بعد الظهر.

قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 17.15 بعد الظهر.

قطار رقم 2013 أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 22.10 مساء. 

قطار رقم 2007 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.20 مساء. 

قطار رقم 2015 أسوان القاهرة VIP موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

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